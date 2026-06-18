歌手の華原朋美（51）が、おなかを見せた最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】華原朋美 おなかを見せた最新ショットや息子との2ショット

これまでもXで、6歳の息子との日常を発信してきた華原。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する様子や、「モデルさんみたい」「イケメンに違いない」と話題になった、卒園式での息子の姿などを披露してきた。

2026年5月1日には、30周年記念のコンサート後に病気が見つかり、4時間以上にも及ぶ手術を受けていたことを公表。目が覚めると息子が手を握り、涙を流していたことを明かしていた。

おなかを見せた最新ショットを公開

6月17日の更新では、「息子がパチリしてくれました。ツアーも近いからパーソナルトレーニング行ってくるね！きょうも暑いから水分補給してね」とコメントし、おなかを見せた最新ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「朋さんかっこいい！がんばるお母さんで、息子くんも誇らしいですね」「笑顔がすてきです」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）