ドッグランで遊んでいたゴールデンレトリバーさん。ボール遊びに夢中で、飼い主さんの『帰るよ』をスルーし続けた結果…まさかの光景が話題になっているのです。

大きな赤ちゃんという表現がぴったり！？微笑ましいその光景は記事執筆時点で6万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：遊びに夢中で呼んでも無視する大型犬→仕方がないので、二人がかりで…強制連行される光景と『まさかの表情』】

ドッグランで遊ぶ大型犬→ボール遊びに夢中で…

Xアカウント『@mofusenna』に投稿されたのは、ドッグランで遊んでいたゴールデンレトリバーさんのお姿。

この日も、元気いっぱいに駆け回り遊んでいたという「セナ」くん。大好きなボール遊びに夢中で飼い主さんの『帰るよ』という声掛けにも一切応えず、意地でも動かなかったのだそう。

二人がかりで『強制連行される光景』に反響

楽しんでくれていることは何より…とはいえ、いずれは迫る帰宅時間。飼い主さんは、何度声を掛けても動く気が微塵もないセナくんを見て『強硬手段』に出るしかなかったようです。

大人二人がかりで、上半身と下半身それぞれを抱えられながら強制連行されたというセナくん。それでも決して自ら動くことはなく、ボールもしっかりとくわえたままだったのだとか。

まさに『大きな赤ちゃん』という表現がぴったりなお姿を披露してしまうこととなったセナくん、何とも微笑ましいそのやり取りは多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「どないしたんー！」「ハコビーヌ」「おもちゃを離さない強い精神力は感じる」などのコメントが寄せられています。

遊び好きでわんぱくな男の子の日常

2020年12月28日生まれのセナくんは、とにかく元気いっぱいで遊び、天真爛漫な性格の男の子。

表情がとっても豊かで『うれしい』『たのしい』を全力で表現するその振る舞いは、見ているだけで幸せな気持ちにさせるほど。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすセナくんの日常は、ゴールデンレトリバーの魅力を余すことなく、多くのユーザーに届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mofusenna」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。