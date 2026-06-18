ある日、いつも一緒に寝ているアルファくんがなかなか寝室へ来ないことを不思議に思い、探しに行った飼い主さん。長女さんの部屋で発見したのですが、人影と見間違ったという予想外の姿が大きな反響を呼びました。

「自分で服着た？」「優しく見守っていてお利口さん」と評判で、10万回以上再生されています。

【動画：夜、寝室に大型犬が来なかったので探しに行った結果→なにかを真剣に見つめていて…人間の子どものような光景】

なかなか寝室に来ないので探しに行くと…？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『yundayo918』へ投稿された、スタンダードプードルの「アルファくん」の様子です。飼い主さんとアルファくんは、いつも一緒に寝ているのだそう。

ところがこの日はなかなか寝室にこず、探しに行った飼い主さん。長女さんの部屋に気配を感じ見に行ってみたところ、アルファくんを発見。ところが、その第一印象は「人影？」だったといいます。

近づいてみると…？

驚いた飼い主さんが近づいてみると、そこにいたのはアルファくん。ボーダーのシャツを着ていてあまりにも似合っていたうえ、大人しく座っていたのでまるで本当の人間のように見えたのでした。

どうやらアルファくんは、長女さんの部屋にいたハムスターが気になった様子。夜行性のため夜になると元気に遊び始めるハムスターを、寝室へ行くのも忘れるくらい熱心に観察していたのだとか。

普段のアルファくんは？

まるで人間と見間違うような姿でハムスターに夢中になっていたアルファくん。普段はどんな感じなのかというと、飼い主さん親子ととても仲良しで、まだ小さな娘さんともしょっちゅうくっついているのだそう。

子犬の時に飼い主さんの家へやってきて、今ではかけがえのない家族の一員となっているアルファくん。これからも飼い主さんからの愛情をたっぷり受けながら、楽しい思い出がもっともっと増えていくことを祈っています。

この投稿へは「ハムスター観察してんのかわよｗ」「優しく見守ってるあたりお利口さんやなあ」「音楽と合いすぎてこわって一瞬なりました笑」「悪い事した？ｗ」など、アルファくんの予想外の可愛い姿に魅了された視聴者から多くのコメントと900件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『yundayo918』では、大好きでたまらないというイケメンなスタンダードプードル「アルファくん」や、飼い主さん親子の見ているだけで元気がもらえそうな日常が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yundayo918」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。