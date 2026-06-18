THE YELLOW MONKEYが2024年10月から2025年9月にかけて開催したツアー『TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X』全ブロックのライブ映像作品を、8月26日にリリース。本日より予約受付がスタートしている。

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本ツアーは、10枚目のアルバム『Sparkle X』を携えて開催された全39公演のロングツアー。当初はBLOCK.1、BLOCK.2、BLOCK.3の3部構成で、それぞれ90年代にリリースした『jaguar hard pain 1944-1994』『smile』『FOUR SEASONS』と新作『Sparkle X』をコラボレーションさせたセットリストが展開された。この3作品はそれぞれリリースから30周年の節目を迎えたアルバムであり、最新作との組み合わせはファンの間で話題となった。

その後、追加公演としてFINAL BLOCKが発表され、バンド初のロングツアーである『TOUR’96 FOUR SEASON “野性の証明”』とのコラボレーションによるセットリストが披露された。Kアリーナ横浜公演でファイナルを迎えるかと思われたが、吉井和哉（Vo）による「まだツアー終わりたくないから、さらに追加してもいいですか！」というMCをきっかけに、セルフアンコール公演の開催が決定。9年ぶり26枚目のシングル『CAT CITY』の歌詞から引用した『TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申-』と題して追加4公演を行い、LaLa arena TOKYO-BAYで真のファイナルを迎えた。

今回リリースされるBlu-ray BOX『THE YELLOW MONKEY TOUR2024/25 Sparkleの惑星X -Complete Box-』は、各BLOCKの選りすぐりの公演を全て収録した全6ディスク構成。BLOCK.1、BLOCK.2、BLOCK.3、FINAL BLOCK、ネ申の各公演に加え、ライブハウス公演である名古屋ボトムラインの映像がBOXのみに収録される。各公演の写真を収めたブックレットも封入され、完全生産限定盤として発売される。

また、各公演がそれぞれDVD単体としても発売。DVDには、各公演の未公開写真を掲載したブックレットが封入される。あわせて、各ショップの購入特典も公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）