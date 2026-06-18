楽天モバイルは18日、「楽天モバイル公式 楽天市場店」で販売中の「Rakuten 認定中古」製品について、楽天モバイル公式サイトでの取り扱いを開始した。

iPhone 15 Plus（左）とiPhone 15 Pro（右）

公式サイトで販売するRakuten 認定中古製品については、楽天モバイル公式 楽天市場店のラインアップに加えてiPhone 15シリーズを追加したほか、製品グレード「A＋（美品）」や「A（良品）」に加えて「B（可）」も取り扱う。

グレード別の状態は、A＋（美品）は「若干の使用感はあるが、ほぼ傷・汚れがない、非常にきれいな状態」、A（良品）は「使用感があり、細かな傷・汚れはあるが、きれいな状態」、B（可）は「使用には問題のない範囲で傷や汚れなどがある状態」となる。

スマホと家電をカバーする補償サービスに加入できる

さらに、公式サイトでRakuten 認定中古製品を購入した場合は、「スマホ交換保証プラス＆家電補償」に加入できる。月額料金は機種により1310円～1650円となる。

加入すると、対象機種が故障・紛失した際に新品同等の同一製品と交換でき、自宅の家電が故障したときも無料修理の特典を受けられる。

MNPで最大2万2000円引き

Rakuten 認定中古の月額利用料 機種 月額料金 iPhone 15／14／13／13 mini／SE（第3世代） 1310円 iPhone 15 Plus／14 Plus 1490円 iPhone 15 Pro Max／15 Pro／14 Pro Max／14 Pro／13 Pro Max／13 Pro 1650円

あわせて、他社から乗り換え（MNP）で「Rakuten最強プラン／Rakuten最強U-NEXT」と対象のRakuten 認定中古製品をセットで申し込むと、1万5000円～2万2000円割引となるキャンペーンが始まった。Web限定のキャンペーンで、終了日は未定。

Rakuten 認定中古の「iPhone SE (第3世代)」は1万5000円引き、そのほかのiPhoneは2万2000円引きとなる。

たとえばグレードA＋品の場合、iPhone 15（128GB）は9万4000円→7万2000円、iPhone 14（128GB）は7万7000円→5万5000円、iPhone 13（128GB）は6万2700円→4万700円、iPhone SE (第3世代)（64GB）は4万2900円→2万7900円となる。

なお、「Rakuten最強プラン（データタイプ）」は対象外。また、「Rakuten最強プラン／Rakuten最強U-NEXT」をMNPではなく新規で申し込む場合は、「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】新規ご契約でポイントプレゼント」キャンペーンの適用で、7000ポイント還元となる。