山形県寒河江市できょう、市が力を入れているさくらんぼ、「紅秀峰」の出発式が行われました。

関係者は今年のできに期待を寄せています。

【写真を見る】「紅秀峰」を乗せたトラックが東京へ出発 不作の去年から一転、例年並みの出荷量に期待 今年は糖度も高く上質な仕上がりに（山形・寒河江市）

寒河江市がブランド産地として生産に力を入れている「紅秀峰」。

去年の出荷量は高温の影響により、ＪＡさがえ西村山管内１市４町でこれまでで最も少ない８８．２トンとなりました。

今年は目立った高温障害もなく、昼と夜の寒暖差も大きいため、糖度も高く上質に仕上がったということです。

このままの気候が続けば出荷量が例年並みの１２０トンを見込めると関係者は期待を寄せています。

さがえ西村山農業協同組合 安孫子常哉 代表理事組合長「２年間非常に暑い中での収穫作業が続いた。今回は気象条件がさくらんぼに合った気候で経過してきた」

■いざ東京へ！園児の踊りで送り出す

きょうの出発式では、地元の園児たちが踊りを披露して花を添えると「紅秀峰」を乗せたトラックが、東京の大田市場へ向け出発しました。

紅秀峰の出荷は、今月いっぱい行われる予定です。