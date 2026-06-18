上関町での使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画について。



周辺自治体の議会で18日、国や事業者からの詳細な説明を求める住民からの請願が採決や委員会審査が行われました。



田布施町議会に地元商工会から出されていた請願では、中間貯蔵施設建設計画について、具体的な計画や安全性などについて十分な説明がされているとは言い難く、住民が適切に判断する条件が整っていないとして町長から国や中国電力に対し、正確で詳細な説明を行うよう求めてほしいとしています。





請願は16日の総務文教委員会では「不採択とすべき」としていて、本会議での採決の前に賛成・反対の立場から討論が行われました。（請願に賛成）『詳細かつ具体的な説明が行われたのちは、町民ひとりひとりが考え、我々議会としても町民の意見をしっかりと聞いて俯瞰的・総合的に判断していくべきだと考えている』（請願に反対）『住民が正しい知識を身に着けて 判断するためには事業計画が出る前、つまりまだ計画を止められる段階において国、事業者の推進派と、反対派の両方からメリット・デメリットを公平に聞く場で なければ意味がありません』採決の結果、議長を除く議員11人のうち、賛成が6人で多数となり請願は採択されました。また、同様の請願は平生町議会でも商工会から提出されていて、審査した委員会では4人のうち賛成が3人で、採択すべきとしています。一方、議員が提出した建設計画そのものに反対する決議案については否決すべきとしました。