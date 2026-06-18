およそ150年続く、柳井市の伝統工芸品が生んだつながりです。



フランス・パリ水族館の館長らがきょう柳井市を訪れ柳井金魚ちょうちんの制作現場を視察しました。



柳井市の井原市長のもとを訪れたのはフランス・パリ水族館のポヴィレヴィッチ館長とダローニCOOの2人です。



柳井を訪れたそのわけは・・・。



（パリ水族館 ポヴィレヴィッチ館長）

「私たちはいつも日本に関するブースを設けていて、それを強調するために柳井金魚ちょうちんを飾っている」





実はパリ水族館ではおととし、金魚をテーマにした企画展で柳井金魚ちょうちんを飾ったところ、来館者から大好評。いまも柳井金魚ちょうちんを飾り続けていて、制作現場を一目みたいと、日本の水族館を巡るついでに柳井市に足を運んだそうです。柳井金魚ちょうちんを作っているのは柳井広域シルバー人材センターのメンバーです。柳井金魚ちょうちん祭りに向けて最盛期を迎えている制作現場で作り方を教わっていました。「ベリーテクニカル！」（パリ水族館 ポヴィレヴィッチ館長）「パリの人々はたくさんの柳井金魚ちょうちんに圧倒されている。金魚ちょうちんを高齢者の方が作っているのを知っていたし、柳井の伝統が世代を超えて伝わっていくことに貢献できる」パリ水族館の来館者からは「柳井金魚ちょうちんを購入したい！」という声もあがるほど大人気だそうで、ことしは300個を納品する予定だということです。