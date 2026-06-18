世界ジオパークに認定されたふるさとを盛り上げようと美祢市の中学生が秋芳洞の入洞者を増やす取り組みについて地域の人と話し合いました。



美祢市の秋芳中学校で開かれた生徒総会。



生徒の意見だけでなく、おとなの意見も取り入れ、考えを深めてほしいと地域の人が毎回、参加しています。



今回の議題は美祢市が掲げる「秋芳洞入洞者数5万人増加」に向け自分たちに何ができるか。生徒は事前に考えていた案を持ち寄りグループで意見を交わします。





「秋芳洞についてのPR動画を作る」「新山口駅にポスターを何枚も目立つ所に貼らしてもらう」「ポスターとか置くのにもお金がかかるしテレビでもお金がかかるからインスタグラムだったらそんなにお金がかからない」（地域の人）「知識持っている人はいっぱいいると思うから全部自分たちでやろうとしなくても頼っていくとか」秋芳洞は世界ジオパークに認定されたMine秋吉台ジオパークを代表する観光スポットです。しかし、入洞者数は1975年のおよそ200万人をピークに減少が続き、コロナ禍には20万人まで落ち込みました。去年は46万人が訪れコロナ禍前の水準に回復し美祢市はことし50万人を超える入洞者数を目指しています。生徒たちは誰に向けてどこで何をするか全校生徒の前で発表しました。「グループ2の意見はPR動画の作成です。ターゲットは初めて秋芳洞に来る人で子どもからお年寄りの幅広い年代、家族、外国人に向けての動画その世代に合うようないろいろな種類のパターンの動画を作るのがいいのではないか」今回出されたアイデアは今後さらに具体化され、市の観光協会も参考にしていくということです。