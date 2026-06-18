ポケモンたちが光る！ 2026年6月発売「ポケットモンスター おっきなお月さまライトマスコット2」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「ポケットモンスター おっきなお月さまライトマスコット2」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「ポケットモンスター おっきなお月さまライトマスコット2」（税込600円）。全4種のラインアップとなっています。
ポケットモンスター おっきなお月さまライトマスコット2
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込600円
▼ラインアップ
全4種
・イーブイ
・ネッコアラ
・ジラーチ
・ポッチャマ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ポケットモンスター おっきなお月さまライトマスコット2」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「ポケットモンスター おっきなお月さまライトマスコット2」（税込600円）。全4種のラインアップとなっています。
お月さまが明るく光る！電池交換も可能で長く楽しめるライトマスコットカプセルトイでありながら、お月さまの部分が明るく光る仕様が大きな魅力です。ポケモンたちのかわいい姿がライトによって優しく照らされ、お部屋のインテリアとしても大活躍してくれます。さらに電池の取り換えにも対応しているため、お気に入りのライトを長く愛用できるのが嬉しいポイント。約7.5cmという大満足のサイズ感も相まって、特別感のあるクオリティに仕上がっています。
詳細情報▼商品名
ポケットモンスター おっきなお月さまライトマスコット2
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込600円
▼ラインアップ
全4種
・イーブイ
・ネッコアラ
・ジラーチ
・ポッチャマ※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)