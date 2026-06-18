伝統工芸の九谷焼から2025年新たに誕生した「凍るうつわ」。1年の時を経て、改良を重ね新商品の開発などが進んでいます。

伝統の枠に縛られない九谷焼の新たな挑戦を取材しました。訪れたのは、石川県加賀市打越町の九谷結窯。ここで2025年完成したのが、「凍るうつわ」です。

白山市鶴来地区で取れる吸水性と速乾性の高い「河合陶石」を使用し、およそ5年かけて製作。

水にさらして冷凍庫に入れると、長時間、冷たさをキープし、結露もしないのが特徴です。

前回取材時は、アイスが溶けてしまうハプニングも

2025年、この凍る器を取材した際には。

「冷たいんだけどな・・・」普通の陶器と比較しても、アイスが溶けてしまうハプニングも。

そこからリベンジに向けて商品を改良し、この1年で長皿やボウルなど、商品の種類も増やしました。

九谷結窯 上田婦佐江 営業・購買部長「皿の厚さを変えました。(厚い分)水分量も長皿のほうがあるので、それが氷の代わりになる」

皿の厚みを変えてリベンジの結果は

今回は、厚みのある長皿にアイスを置き、10分待ちます。

皿の表面温度には、大きな差がありましたが。

2025年と同じく、「凍るうつわ」に入れたアイスクリームも溶けてしまいました。

このままでは終われない九谷結窯。取り出してきたのは、6月試作したばかりの「そばちょこ」です。

通常の陶器と表面温度を比較してみると。

久々江フィールドキャスター「全然違う」「凍るうつわは真っ青ですけども、普通の器は緑がかっていますし、かなり温度が違うのが分かりますね」

再びアイスを入れ、待つこと10分。

まず、普通の陶器では、液体状になっていますが、凍るうつわでは。

久々江龍飛フィールドキャスター「シャーベット状が残っています、液体もたれてこない、これは成功じゃないですか」「よかった」

2025年の雪辱を晴らし、凍るうつわの効果を発揮することができました。

陶磁器から広がる商品常日頃考えている

九谷結窯では、この凍るうつわの他にも、石が水を吸収する性質と速乾性を生かした商品を開発。

こちらは製作段階で割れてしまった凍るうつわを、ビーズ状にしたものを入れたネッククーラーです。

九谷結窯 上田婦佐江 営業・購買部長「素材の吸収して放散するという形になるので、すべて凍るうつわと同じ素材を使っているので」

今後は素材の分析を進め、新商品の開発にさらに力を入れるそうで、海外での販路開拓も見据えます。

九谷結窯・二山冨士夫社長「陶磁器でも、もっと広がる商品がないかや開発するものがないかということは常日頃思っている。加賀市から新しい商品を世界に向けて発信したいという思いを持っているので、東南アジアや北米などいろんなところに商品展開・紹介していきたいと思っている」

九谷結窯では、この「凍るうつわ」の素材となる石も自ら砕石しているということで、この素材に様々な活路を見いだしています。

例えば、この素材をアスファルトに練りこむことで、夏場の地表温度を下げたり、吸湿性を利用してTシャツをにしたりと、器だけにとどまらない可能性も模索しているということです。