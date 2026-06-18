元SKE48メンバー、大きなおなか際立つマタニティフォト公開！ アイドル時代のマタニティドレス着用
元SKE48の石田安奈さんは6月18日、自身のInstagramを更新。美しいマタニティフォトを公開しました。
【写真】石田安奈のマタニティフォト
また「このドレスはSKE時代の衣装さんが作ってくれてとても思い出のあるマタニティドレスなのでずっと飾ってる」と明かし、「また着て撮影できて嬉しい」と思いをつづりました。
(文:多町野 望)
【写真】石田安奈のマタニティフォト
「このドレスでも撮ってもらった」石田さんは「アンジェのマタニティフォトで着たこのドレスでも撮ってもらった」とつづり、4枚の写真を投稿。ピンクとパープルのチュールがあしらわれたドレスを身にまとい、大きなおなかに優しく手を添えた姿です。柔らかい表情でカメラを見つめたり、明るい笑顔を見せたりしています。幸せな様子が伝わってきます。
「今回の出産は僕も一緒」同日、「今回の出産は僕も一緒 僕もお兄ちゃんになるなんて早いよね〜笑」とつづり、長男も一緒に写ったマタニティフォトを公開した石田さん。「年子育児大変だろうなぁしかも男の子2人 でも男の子のあの可愛さや大変な育児も楽しみ笑」とのことです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)