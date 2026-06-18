ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【6月19日 関東の天気】強烈な日差し 30℃超え続出 【6月19日 関東の天気】強烈な日差し 30℃超え続出 【6月19日 関東の天気】強烈な日差し 30℃超え続出 2026年6月18日 19時20分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 6月19日の関東の天気を高柳光希キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・雨上がりに日差し広く夏日に…・18日夜局地的なにわか雨に注意・この先は“梅雨寒”の日が多い…・19日強烈な日差し 30℃超え続出 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 葬儀, 井の頭線, 慰霊祭, 埼玉, デイサービス, 大船, 鎌倉, 海, 老後