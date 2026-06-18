ろう者のピッチャー×聴者のキャッチャーを描く『僕らには僕らの言葉がある』。彼らの姿を通して知る、わからない存在との付き合い方【書評】

ろう者のピッチャー×聴者のキャッチャーを描く『僕らには僕らの言葉がある』。彼らの姿を通して知る、わからない存在との付き合い方【書評】