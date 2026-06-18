文部科学省は１８日、全国の公立中学校と高校などを対象にした２０２５年度の英語教育実施状況調査で、英検３級相当以上の英語力がある中学３年生の割合が５４・６％に上ったと発表した。

高校３年生の５２・４％は英検準２級相当以上の英語力があった。どちらも調査を開始した１３年度から２０ポイント以上増えたが、地域差があることも判明した。

コロナ禍の２０年度を除き、毎年調査している。今年２月１日時点で、中３は日常的表現と基本的な言い回しを理解し使えるレベル（英検３級相当）、高３は個人や家族、地元の地理などが理解でき、身近な事柄については情報交換できるレベル（英検準２級相当）に達しているかどうかを調べた。政府は２７年度までに、いずれの割合も６０％以上になることを目標にしている。

中３を都道府県・政令市別でみると、最高はさいたま市の８８・９％だった。文科省によると、さいたま市は公立小中学校の全校で、英語の授業時数（コマ数）を一般的な時数より最大３５コマ増やしていた。

一方で、全６７自治体の４割にあたる２８自治体は５０％を下回っていた。

高３は都道府県別の調査で、東京都が６２・４％と最も高かった。全体の４割超となる２１自治体は５０％に達しなかった。

文科省によると、外国語指導助手（ＡＬＴ）が部活動や個別の英会話練習など、授業外で生徒と関わる割合が高い学校ほど、生徒の英語力が高い傾向があったという。