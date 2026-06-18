水を飲む姿に仰天！ 2匹の猫と暮らす漫画家が見た“高貴な姿”とは？【書評】
【漫画】本編を読む
なぜ、こんな仕草を見せるのだろう…。猫と暮らしていると、そう感じる光景を目にすることが多い。人間味あふれる姿を見せたり、人間を上手く使ったりと猫の行動は予測不可能だ。
猫コミックエッセイ『ネコトラビット』を描いた漫画家のコトラさんは、2匹の愛猫と暮らしている。愛猫ソワちゃんにはコトラさんも驚く、“高貴な一面”があるよう。なんと、水を飲む時は一般的な猫のように水入れに顔をつけるのではなく、手ですくうのだ！
また、同居猫サレちゃんも飲み水にはこだわりがあるタイプ。一日のはじまりには、ぬるめのお水で“特別な一杯”を楽しみたいよう。キラキラな顔でコトラさんに、「ぬるま湯を用意してちょうだい」とおねだり。
なんとも、仕えがいがある猫ちゃんたち。猫の下僕としては、お世話を気にかけずにいられない。
水に対して、それぞれ違ったこだわりを持つ2匹に振り回されながらも、そうした個性を“愛くるしさ”として受け止めているコトラさん。思い通りにならないことの連続だからこそ、猫と暮らす日常は、こんなにも人間は心を動かされるのかもしれない。
文＝古川諭香