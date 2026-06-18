ひとり老後に必要な準備は何か。医師の保坂隆さんは「尊厳のある最期を迎えるには、『病気や老いが進んでひとり暮らしが難しくなったら、自分はどうしたいか？』を明確にしておく必要がある」という――。

※本稿は、保坂隆『ムリなく気楽にちょうどよく 「ひとり老後」の人づきあいの知恵袋』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／deeepblue ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／deeepblue

■地域に溶け込みにくい人に共通の精神性

リタイア後は地域とのつながりがとても大事になりますが、なかには「溶け込みたいと思っているのに溶け込めない」「溶け込もうとするほど、周囲から浮いてしまっている気がする」などと感じている人も少なくないようです。

あなたはどうでしょうか？ 次の項目に心当たりがありませんか。

・人の話を聞くより、自分が話すほうが好き

・仕事人として優秀だった自分のことを知ってほしい

・自分が取りまとめれば、もっと事がうまく運ぶと思っている

・人に仕切られるより、自分が仕切るほうが性に合っている

「あ、ちょっと当てはまるかもしれない」と感じた人は要注意です。地域に溶け込むには、ある程度の努力が必要かもしれません。

これらの項目に共通するのは「自己顕示欲の強さ」です。

もちろん、自己顕示欲が強いことが悪いとは言いません。自分を押し殺して周囲に迎合しなくてはいけない、というわけでもありません。

ただ、地域活動に参加し始めて日が浅い人にとっては、この自己顕示欲の強さがマイナスになりやすいのです。

■「郷に入れば郷に従え」の大切さ

前項に当てはまる“活動”をしてしまったのが、エリートビジネスマンだったKさんです。

Kさんは、退職を機に都心のマンションを息子に明け渡し、自分は生まれ育った郊外の町に引っ越しました。子供時代はあちこちに雑木林があり、近くを流れる小川には魚がたくさん泳いでいるようなのんびりしたところでしたが、現在はベッドタウンとして開発が進み、すっかり近代的な町へと変わっていました。

しかし、町には小学校の同級生もかなり残っていて、そのなかの何人かは地域のリーダーとして活躍していました。

Kさんは昔からガキ大将タイプで、常に人の上に立つ存在だったので、彼らに、

「K君も俺たちの仕事を手伝ってくれよ」

「そうだよ。Kなら頭は切れるし、何をやらせてもうまいからな」

と言われて、すっかりその気になったのでした。

しかし、最初の会合で大失敗を犯してしまいました。

お茶を飲みながらのんびりと進む議事に対して、

「みなさんは、『時は金なり』という言葉をご存じですね。ただ長いばかりの会議ほど無意味なものはありません。なんのビジョンも意見も持たずに会議に参加している人もいらっしゃるようですが、そういった方々は自分の時間を浪費しているだけでなく、相手の大切な時間さえも無駄遣いしていることを理解されているのでしょうか。

今日の会議はいったん中断し、次回までに簡単なレポートをまとめて各自発表するのはどうでしょう。そのほうが速やかに進むと思うのですが」

と発言してしまったのです。

写真＝iStock.com／Yuto photographer ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yuto photographer

彼が言っていることはたしかに正論ではあります。ビジネスマンとしては当然の意見でしょう。

しかし、残念ながらKさんはすでにビジネスマンではありません。地域の中では駆け出しのシニアなのです。

頑張らずにのんびりやっていこうという空気が読めずに高飛車な態度を取ってしまったら、地域に溶け込むまでにかなりの時間を要するでしょう。一度「偉そうな奴」というレッテルを貼られると、なかなかはがれないものです。

では、Kさんはどうすればよかったのでしょう。

言うまでもなく、ここは「郷に入れば郷に従え」という名言どおりにすべきでした。

■頼み事をするときに印象がよくなる頼み方

地域で生活していると、どうしても近隣の人に頼み事をせざるを得ない場面に遭遇します。そんなときは思いつきで動くのではなく、ベテランらしい知恵を働かせて頼むべきでしょう。

頼む側の言葉づかいひとつで、先方の思いは「しかたがない。やってあげよう」とか、「私がやらなかったら困るのだろう」、あるいは「なんで私がやらなければならないのだ」などと変わってきます。

頼み事をするときには鉄則があります。それが何かというと――。

「〜していただけますか？」「〜してもらえませんか？」という言い方にして、する・しないの判断は、あくまでも相手にゆだねることです。

「〜してください」では、相手が無理強いされているように感じ、あまりいい気はしないでしょう。

また、他人に手伝ってもらいたい場合は、

「申し訳ないけれど、時間があったら手伝ってもらえませんか？」

「お忙しいでしょうが、手伝ってほしいことがあって……。お願いできますか？」

などと話すといいでしょう。

まず、「申し訳ないけれど」「時間があったら」「お忙しいでしょうが」などと言って、相手の都合を気遣うようにします。

「〜してもらえると助かるのですが」という話し方もあります。やや消極的な頼み方のようですが、押しつけられるような言い方を嫌う人に対しては、これくらいのほうがいいかもしれません。

「○○を手伝ってもらえませんか？」

「○○を助けてほしい」

などと、してもらいたいことを具体的に伝える言い回しも有効でしょう。

そして、「しかたない」と、嫌々でも依頼を引き受けてもらえたら、

「ありがとう。本当に助かりました」

「やっぱり頼んでよかったわ。本当にありがとう」

などと、きちんとお礼を言葉にします。心からの感謝の言葉を添えれば、相手は気分がよくなるはずです。

■「ひとり老後で最も不安なことは」の答え

「遠くの親戚より、近くの他人」

昔から、いざというときに頼れるのは結局、隣近所の人なのだということはちゃんとわかっていたのですね。江戸時代の六軒長屋の名残りからか、向こう三軒両隣、つまり自分も含めて近所の六軒は「親戚も同様」と互いに助け、助けられる緊密な関係が保たれていたものです。

現代へと移り、少し前までは、近所づきあいはわずらわしい、個人のプライバシーを尊重し、必要最小限度のつきあいに留めるほうが望ましい、という価値観が定着していましたが、ここにきて、風向きがかなり変わってきているように感じます。

今後は“ひとり老後”が当たり前になっていきます。生涯をシングルで通す人も増えていくし、子供が独立し、夫婦のどちらかが先立った後も、ひとりでシャンと生きていく生活を選ぶ人も増えていくことでしょう。

「ひとり老後で最も不安なことは？」と尋ねると、異口同音に返ってくるのは「孤独死」という言葉でした。

人は誰でもひとりで生まれ、ひとりで死んでいくものなのです。それでも、死後、誰にも気づいてもらえないで、ずっと放っておかれるような最期はつらいですね。

その可能性をできるだけ少なくし、ひとり暮らしなりに人生の最期を――死んだ後のことも含めて――自分が望むように迎えることができないかと考える動きが最近は生まれていると聞きます。

それは「孤独死」ではなく、自立したひとりの人間として、尊厳のある最期ではないだろうか。そうした死であれば、むしろ人として当然の姿であり、みじめだとか寂しいと受け止める必要はない……。そうした死を「ひとり死」と呼ぼうというのです。

■「ひとり死」を支えるのはご近所仲間

「ひとり死」に備えるためには、元気で頭もしっかりしている間にあらかじめ、「病気や老いが進んでひとり暮らしが難しくなったら、自分はどうしたいか？」を明確にしておく必要があります。

保坂隆『ムリなく気楽にちょうどよく 「ひとり老後」の人づきあいの知恵袋』（明日香出版社）

自宅で生活を続けたいのか、施設に入りたいのか。病が進んできたら、どこまで延命治療を受けたいのか。死後に知らせてほしい人のリスト。どのように葬られたいのか。できればお墓はこのように……。そんな、自分の希望を書いたノートなどを用意しておくといいでしょう。

そして、これをご近所の人に渡しておくか、自宅のどこにあるかをわかるようにしておきます。

つまり「ひとり死」を支えるのは、離れて住む家族ではなく、毎日のように顔を合わせるご近所仲間なのです。

この「ひとり死」の準備のキーポイントは、まさに“鍵”です。あらかじめ、自宅の鍵をご近所のどなたか親しい人に預けておくようにします。そのくらい、親しく信頼がおける知り合いを近所につくれるかどうかにかかっています。

さて、あなたには、そんなご近所さんがいるでしょうか？

晩年の少し手前でも、近所に鍵を預けておける知り合いがいると、体調を崩してどうにも動けないときや、うっかり鍵を失くしてしまったときなどに、本当に助かるものです。

最近の鍵は精巧にできていて、鍵を失くすと業者を呼んで開けてもらうしか方法がないのですが、それにはかなりの待ち時間と、出張費なども含めて少なくない費用がかかってしまいます。

「大丈夫、同じマンション内に親しい知り合いがいるから」という人は安心です。

「いやいや、鍵を預けるなんてとんでもない！」という人は、これを機会に少し考え直してみてはいかがでしょうか。

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保坂 隆（ほさか・たかし）

精神科医

1952年山梨県生まれ。保坂サイコオンコロジー・クリニック院長、聖路加国際病院診療教育アドバイザー。慶應義塾大学医学部卒業後、同大学精神神経科入局。1990年より2年間、米国カリフォルニア大学へ留学。東海大学医学部教授（精神医学）、聖路加国際病院リエゾンセンター長・精神腫瘍科部長、聖路加国際大学臨床教授を経て、2017年より現職。また実際に仏門に入るなど仏教に造詣が深い。著書に『精神科医が教える50歳からの人生を楽しむ老後術』『精神科医が教える50歳からのお金がなくても平気な老後術』（大和書房）、『精神科医が教えるちょこっとずぼら老後のすすめ』（海竜社）など多数。

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（精神科医 保坂 隆）