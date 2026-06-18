【第13村人 ゼフィア】 5月→7月初旬 発売予定 価格：33,000円 【第18村人 ヘイゼル】 6月→7月末 発売予定 価格：39,800円

「第13村人 ゼフィア」5月→7月初旬発売予定

ヴェルテクスは、フィギュア「第13村人 ゼフィア」と「第18村人 ヘイゼル」の、発売およびお届け時期のお知らせを発表した。

本発表によると、当初5月に発売予定であった「第13村人 ゼフィア」は6月末ごろの出荷予定で、7月初旬ごろ発売予定、6月に発売予定であった「第18村人 ヘイゼル」は7月末ごろ発売予定と、各商品が発売延期となることが伝えられた。

なお発売延期の理由については、「生産・物流スケジュールの都合によるもの」としている。

今回の延期について同社は、「既にご予約いただき、商品をお待ちいただいておりますお客様には、ご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。一日でも早くお届けできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。」とコメントしている。

「第18村人 ヘイゼル」6月→7月末発売予定

(C)VERTEX