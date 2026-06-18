東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



【天気図】

19日は、梅雨前線が九州にかかり福岡や佐賀も雨となるでしょう。20日になると、前線は九州の北に位置する見込みですが、前線上に低気圧が発生し、湿った空気の流れ込みが強まる見通しです。週末は雨の降り方に注意が必要です。



【天気・気温】

19日の福岡・佐賀は、曇りのち雨のマークとなっていますが、県南部の地域は午前中から雨が降る所もありそうです。最高気温は27℃と下がる見込みですが、最低気温は25℃ほどと朝から蒸し暑くなりそうです。





【雨の予想】19日の午後になると広い範囲で雨雲がかかり、夜は雨脚が強まる見通しです。朝は雨が降っていなかったり弱い雨だったりしても、大きめの傘を持って出かけてください。20日も雨が降り続く見通しです。【発雷確率】雷を伴った雨となる恐れがあります。19日夜から20日夕方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意してください。【予想される雨の量】19日と20日の48時間で降る雨の量は、多い所で300ミリ近くとなる予想です。あくまで、この量は悪いシナリオではありますが、今回の前線や低気圧は300ミリ弱の雨をもたらすポテンシャルがあります。「レベル3大雨警報」や「レベル3土砂災害警報」が発表される恐れがあるので、最新の気象情報に留意してください。【週間予報】雨は日曜日の朝には止む見込みですが、来週も曇りや雨の日が続き、週の半ばごろはまとまった雨となる可能性があります。梅雨が本格化してきました。雨への備えを進めてください。