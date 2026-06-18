死者8人、重軽症者600人以上となった松本サリン事件から6月27日で32年となります。松本市では18日、消防が化学物質がまかれたことを想定した特殊災害訓練を行いました。



「まかれた物って液の量はわかりますか？」

「500㎖ぐらいのペット」

「500㎖ですか、 わかりました」

「色とか臭いとかしましたか」

「臭いはしなかったと思う」



訓練は、路線バスの乗客が車内に液体をまき散らしたことで刺激臭が発生し、複数人の意識がなくなるとの想定で行われました。





松本広域消防局管内の隊員23人が参加し、防護服を着用した「特殊災害対応隊」などが危険な物質の検知や救助者の除染にあたりました。「特殊災害対応隊」は32年前の松本サリン事件などをきっかけに2002年に全国の消防本部に設置されました。芳川消防署では隊員24人全員が特殊災害対応隊として活動しています。特殊災害の対応で重要なのは隊員の連携。防護服は声が通りにくいため無線を使いますが、ここで大切なのはアイコンタクト。相手の表情を見ながら身振りを加えて救助します。松本広域消防局 横山功一警防課長「言葉を発したりだとかできない状況が多々あります。 そのことについて隊員同士でどうコミュニケーションをとっていくのかが課題というか、もう少し訓練が必要な部分かと思います。隊員1人1人がイメージをして初動をどう動くかっていうのを大事にしていってほしい」隊員の中には、松本サリン事件を知らない世代もいます。芳川消防署特殊災害対応隊 小笠原千尋消防士長（26）「もし事件事故が起こってしまったら、私たちがすぐに行って市民の方々がもう来てくれたから大丈夫だと思ってもらえるよう今後訓練を重ねていきたい」松本サリン事件からまもなく32年。今後も定期的に訓練を行い、万が一に備えるとしています。