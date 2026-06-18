大河ドラマ「光る君へ」の和泉式部を演じ、ドラマ「正直不動産」などで知られる女優でモデル・泉里香（３７）がＳＮＳでプライベートショットを公開し、「透明感がすごい♥」「毛穴ないのか」「ピュアな美しさが素晴らしい」「メチャメチャ可愛いなぁ♥」「最高に綺麗」「めっちゃ可愛すぎです」などと薄化粧のナチュラルな美しさに注目が集まっている。

「オフショット♡」と近影を投稿したのは６月１１日。泉は昨年６月２５日、サッカー日本代表ＤＦ谷口彰悟（３４）との結婚を発表しており、Ｗ杯の日本代表の初戦の４日前とあって、フォロワーからは「現地で応援だ！スタメンだ！」「Ｗ杯応援しようね〜」「ワールドカップ行かないの？」「旦那さん頑張れ！」「谷口選手頑張って！」「早くワールドカップへ共闘しにアメリカへ！」「旦那さんは日本の危機を何度も救ってくれました。まさに守護神」などのエールが多く届いている。

泉は２００３年、ドラマ「美少女戦士セーラームーン」でデビュー。その後はモデルとして活躍。近年は女優業にも力を入れている。身長１６６ｃｍ。夫の谷口は１８５ｃｍ。