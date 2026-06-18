プロ野球のファーム・リーグは18日、ファーム交流戦の日本ハム―西武戦（鎌ケ谷）が雨天中止。中、西地区と合わせて4試合が行われた。

DeNAはヤクルトとの交流戦（横須賀）に4―3で逆転勝ち。先発・大貫が4回4安打2失点で、3番手・平良が3回1安打4奪三振1失点で2勝目を挙げた。浜が3回に3号ソロ。ヤクルト先発の育成選手・西舘は5回3安打1失点。西村が6回に2号ソロ。ドラフト6位・石井（NTT東日本）が2安打1打点をマークした。

巨人は楽天戦（森林どりスタジアム泉）で18安打を放って10―6。育成選手の中田が4安打、ドラフト4位・皆川（中大）が3安打1打点、荒巻が2安打4打点をマークした。先発の育成選手・園田は5回6安打4失点で5勝目（3敗）。楽天は吉納が2回に3号3ラン、YG安田が3安打。先発の育成選手・松田は4回13安打6失点で4敗目（3勝）を喫した。

中地区の中日はハヤテ戦（ナゴヤ）に4―0で完封勝利。先発のドラフト1位・中西（青学大）が7回5安打無失点の好投で3勝目（1敗）を挙げた。味谷が4回に1号ソロ。ハヤテ先発・林大は1回無安打無失点。

西地区のソフトバンクはオリックス戦（タマホームスタジアム筑後）に4―2。先発の育成選手・小林が6回5安打2失点（自責1）で1勝目（2敗）を挙げた。育成選手の西尾が2安打。オリックス先発の育成選手・上原は2回4安打4失点で1敗目（1勝）。シーモアが2安打1打点。