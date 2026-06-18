俳優舘ひろし（76）が18日、東京・新宿バルト9で、主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督）の公開前夜祭の舞台あいさつを行った。

舘は客席を通って舞台に向かい、観客と握手をしたりタッチするなどサービスたっぷりに登場。「ひろし！」の声も飛んで盛り上がった。

舘は「笑いあり、涙ありすばらしい作品に仕上がっていると自負しております」と自信を見せつつ「明日から公開ということでちょっと緊張しております。当たらなかったらどうしよう…」。

八嶋智人（55）がすかさず「そんなわけないじゃないですか！」と言うと、客席から拍手が起こった。

西野七瀬（32）は「熱烈な歓迎をしていただきありがとうございます。舘さんが出た時の沸き具合がすごくて、こんなにすごい人とやらせてもらったんだと思いました」、黒川想矢（16）は「後ろから入るって聞いた時、緊張してたんですけど、皆さんが温かく迎えてくださって、緊張も解けました」と話した。

舘と西野とは、映画「帰ってきた あぶない刑事」（24年）に続いて2回目の共演とあって、舘が「西野くんはこの作品の生命線」と言うほど信頼感が強まった。

舘が「『あぶない刑事−』の時は西野くんの本質を知らなかった。もう一度『あぶない刑事』みたいなことがあれば、この距離感でやってみたい」と言うと、西野も「上司と部下的な関係値もいいなと思いますし、家族でもおもしろいと思います」と、またの共演を願った。