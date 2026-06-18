wave to earthが、ニューアルバム『bad pieces』を8月7日にリリースする。

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本作では新たな楽器とサウンドが導入され、実験的な試みが盛り込まれている。制作過程において、各メンバーとバンドは自己発見を遂げたという。

キム・ダニエル（Vo/Gt）は「これまで以上にwave to earthの本質に近い音楽だと感じています」「メンバーそれぞれが、自身の音楽性をバンドの中で発揮させるべきだと常に考えていました。そして時を経て、自然とこのような形になりました」と語っている。

さらに、ジョン・チャ（Ba）は「自分たちの音楽を作り、そしてバンドに貢献するというビジョンは常にありました。各メンバーが提供する楽曲には、それぞれ独自の個性が宿っています」と話す。

アルバムタイトル『bad pieces』は、1969年のジョン・レノンとヨーコ・オノによる“ベッド・イン”抗議活動の際、背後に掲げられていた“Bed Peace”というフレーズに着想を得たもの。キムは「ジョンとヨーコは、ベッドの中で平和な状態にあるのだと我々は感じました。人々がこのアルバムを聴いた時、その聴いている空間の中で、平和な状態にあるという感覚を味わってほしいのです」と説明している。

同アルバムからは、先行シングル「heaven and hell」が現在公開中。同曲には、子どもの無邪気さと純粋さを持ち続けて生きようとする葛藤が描かれている。

なお、wave to earthは今秋、大規模なワールドツアーを開催。9月より北米21都市を巡り、11月にはバンコク、香港、シンガポール、東京などアジア各地でも開催予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）