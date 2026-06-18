「PEANUTS Cafe」新企画始動！ デニム生地のフィギュアなど遊び心あふれるグッズを展開
『PEANUTS』をテーマにした「PEANUTS Cafe」は、6月19日（金）から6月28日（日）の間、これまでとはひと味違う「PEANUTS Cafe」の世界観を提案する企画 「EXTRA EDIT（エクストラ エディット）」を、東京・原宿にある「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」で開催する。
【写真】色違いで並べてもオシャレ！ スヌーピーのデニムフィギュアは全3色
■特別なアイテムが勢ぞろい
今回開催される「エクストラ エディット」は、アーティストやライフスタイルブランドとのコラボレーションなど、デザインや機能性に＋αの要素を加えた特別なアイテムを展開する新企画。
メインビジュアルは、無機質さとストリートのラフさを併せ持つモダングラフィックと、顔を隠しどこか謎めいた雰囲気をまとったスヌーピーを組み合わせたデザインを採用。店内の一角に無骨な素材感とストリート感を融合させたインダストリアルテイストのイベントスペースを設け、遊び心あふれるアイテムを並べる。
本イベントのプレミアムラインとして登場するのが、役目を終えた衣服に刺し子やパッチワークといった日本の伝統技法を施し、立体造形やコラージュ作品へと再構築するACRAFTアーティストとのコラボレーションアイテム「DENIM SNOOPY」。素材へのこだわりと手仕事ならではの温もりを感じるフィギュアは、ウォッシュドブルー、ナチュラル、インディゴの3色がラインナップにそろう。
また、無骨なデザインと高い耐久性を備え、アイデア次第で幅広いシーンで使える「THOR デスクトップ ストレージボックス」や、陶器や透明なガラス食器とは異なるヴィンテージ感のあるミルクガラス素材を使用したマグカップなども用意。
さらに、モノトーンカラーの生地にイベントのロゴが映えるTシャツ、トートバッグ、サコッシュといった日常アイテムも多数販売される。
加えて、カフェメニューとして限定デザインのラテアートを提供するほか、期間中「エクストラ エディット」のアイテムを1点以上購入かつ税込1万1000円以上の利用者にイベントロゴをあしらったオリジナルトートバッグをプレゼント。
なお、商品の購入は1人各2点まで。「TEXTILE フィギュア スヌーピー」のみ各色1点まで購入可能だ。
【写真】色違いで並べてもオシャレ！ スヌーピーのデニムフィギュアは全3色
■特別なアイテムが勢ぞろい
今回開催される「エクストラ エディット」は、アーティストやライフスタイルブランドとのコラボレーションなど、デザインや機能性に＋αの要素を加えた特別なアイテムを展開する新企画。
本イベントのプレミアムラインとして登場するのが、役目を終えた衣服に刺し子やパッチワークといった日本の伝統技法を施し、立体造形やコラージュ作品へと再構築するACRAFTアーティストとのコラボレーションアイテム「DENIM SNOOPY」。素材へのこだわりと手仕事ならではの温もりを感じるフィギュアは、ウォッシュドブルー、ナチュラル、インディゴの3色がラインナップにそろう。
また、無骨なデザインと高い耐久性を備え、アイデア次第で幅広いシーンで使える「THOR デスクトップ ストレージボックス」や、陶器や透明なガラス食器とは異なるヴィンテージ感のあるミルクガラス素材を使用したマグカップなども用意。
さらに、モノトーンカラーの生地にイベントのロゴが映えるTシャツ、トートバッグ、サコッシュといった日常アイテムも多数販売される。
加えて、カフェメニューとして限定デザインのラテアートを提供するほか、期間中「エクストラ エディット」のアイテムを1点以上購入かつ税込1万1000円以上の利用者にイベントロゴをあしらったオリジナルトートバッグをプレゼント。
なお、商品の購入は1人各2点まで。「TEXTILE フィギュア スヌーピー」のみ各色1点まで購入可能だ。