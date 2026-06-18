参政党の地方議員が国民健康保険料の支払いを回避する、いわゆる「国保逃れ」をしていた問題で、群馬県太田市議会の政治倫理審査会は１８日、仁藤すぐる議員から聞き取り調査を行いました。

「国保逃れ」を指摘された太田市議会の仁藤すぐる議員は、去年６月から１２月まで国民健康保険料の支払いを逃れるため、一般社団法人の役員に就任していたということです。

８人の議員で構成される市議会の政治倫理審査会は１８日、２回目の会合を開き、仁藤議員から聞き取り調査を行いました。法人役員の就任に至った経緯について仁藤議員は、参政党の幹部から「制度としての違法性がない」と紹介され、一般社団法人に加入したと説明しました。

そして「この半年間で、国民健康保険と比べて保険料がいくら安くなったか」との質問に対しては、「約２４万円」と、答えました。約１時間にわたる調査のあと、議員の処遇について採決が行われました。

採決では「辞職勧告を求める」は賛成が２人で否決され、「文書による警告」が賛成５人となり、会として議員の処遇を決定しました。審査会では次回の会合で報告書をまとめる予定です。

なお、県内では富岡市議会の入澤めぐみ議員も国保逃れを行ったとされていて、今月１日の市議会本会議で辞職勧告決議案を全会一致で可決しています。