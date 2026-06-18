作業療法を学ぶ学生たちが子どもの発達に合わせた遊びを考え、一緒に体験する特別授業が行われました。

【写真を見る】遊びながら全身の感覚や思考を刺激！専門学生が園児の発達を促すゲームを考案 一緒に体験すると学生にとっても新たな学びが（山形市）

遊びにはただ楽しむだけではない、成長を促すいろいろな工夫が詰まっています。

山形医療技術専門学校・作業療法学科では、去年から子どもの発達段階に合わせた遊びを自分たちで考え、実際に体験してもらう特別授業を行っています。

目的は、子どもの発達に応じた関わり方や子どもの成長を支援する視点を養うこと。

きょうは、将来、発達支援に携わることを目指す学生４３人と、諏訪の杜保育園に通う年長さん６４人が一緒にゲームを体験しました。

■全身を使って遊ぶ！みんなとの協力で得られる成功体験も

こちらのゲームは「ピザ屋さんごっこ」。

お手本を見ながらピザを完成させ、ピザを落とさないように障害物を乗り越えて・・・。

最後はお兄さんとジャンケン！ゴールは目前ですが、全員が勝ってからみんなで一緒にゴールです。

「ピザできました～よくできたね」

みんなで協力し、成功体験を味わってもらうことも狙いのひとつ。

ゲームには、子どもたちが楽しみながらも、触る・見る・聞くなどの感覚と思考、そして全身を使えるような工夫が詰まっています。

■子どもの発達を考えた学生の工夫とは？

大内希美アナウンサー「こちらで行われているのはしりとりのリレー。床に散りばめられた単語が書かれたカードのなかから、次の言葉につながるカードを探して貼っていく。みんな上手にできるかな？」

カードの言葉は、ひらがなとカタカナで書かれています。これも語彙力と判断力を磨くためのひと工夫です。

時には、お兄さんお姉さんに助けてもらいながら、子どもたちは夢中でゲームに挑戦していました。

園児「たのしかった」

Ｑどんなところが？

園児「探すところ」

Ｑなにが大変だった？

園児「イカ。カタカナだったから」

実際に子どもたちと接することで、学生たちにも新たな発見や学びがあったようです。

■学生たちの向上心も刺激される！

山形医療技術専門学校・作業療法学科 ３年 菅原真優さん「（５歳児は）分からないことが多いのかなと思っていたが、意外とわかる子たちが沢山いて難易度をもう少しあげたらもっと考える力を養えたのかなと。幼稚園児だけじゃなくて発達に問題を抱える子にも工夫して、どういうふうに発達を促していけばいいかを考えていきたい」

山形医療技術専門学校・作業療法学科 ３年 渡邊紋捺さん「走り回る子が多かったりすぐに違うものに目がいってしまったりする子が多かったので、配慮や周りへの対応を考えないと成立しないのだと学んだ」

学生たちは来月以降、発達障がいがある子どもを対象とした特別授業も予定していて、きょう得た学びをさらに活かしていくということです。