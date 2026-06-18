ことし５月、申請が殺到し初日で受付を終了した「群馬パスポート」について、山本知事は、３万部を増刷し今月２９日から申請受付を再開すると発表しました。

「群馬パスポート」は、群馬県の魅力をより深く知り愛着を高めてもらうことを目的としたパスポート型のパンフレットで、ことし５月に１万部を発行しましたが、申請が殺到し初日で受付を終了していました。

今回増刷する３万部については、１万部ずつ、今月２９日、来月８日、１７日の３回に分けて申請を受け付けます。交付は来月７日からで、県庁のほか、県の東京事務所や大阪事務所でも行います。県によりますと、７日現在、申請者のうち７４７４人が受け取っていて、県内３５市町村すべてのスタンプを集めた人は１２８人いるということです。

「これをぜひいろいろな形で活用することによって、県民はもちろん、県外の人にも手に取ってもらえるような流れを作っていければというふうに思っています。」（山本知事）

一方、廃止した県民会館に代わる「新たな文化拠点」の立地をめぐり知事は、前橋駅や新前橋駅周辺を検討対象とする考えを示しました。記者の質問に答えたもので、具体的には決まっていないとしたうえで、知事は次のように述べました。

「私としては駅からのアクセスってすごい大事だと思っていて、公共交通を利用する県民の皆さんはじめ、利用しやすさに直結します。具体的な立地とすると、まだ決まっていませんが、例えば前橋駅とか新前橋駅周辺を検討対象として可能性を探っていきたい。」（山本知事）

県は去年、県民会館を廃止していて、それに代わる「新たな文化拠点」の整備に向け、今年度中に基本構想を策定する予定です。策定に先立ち県が行った基礎調査では、「新築による整備の妥当性が高いこと」「現在の立地を前提とせず最適な立地を検討すること」などを盛り込んだ報告書がまとめられています。