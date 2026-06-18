おととし山形県三川町で女性が自宅で男に殴られ殺害された事件で、懲役１７年の判決を受けた男が上告しない方針であることがわかりました。

【写真を見る】「非常に悔しい」男は上告しない方針 三川町女性殺害事件 懲役17年の判決覆らず、二審では控訴を棄却（山形）

男は弁護士に「非常に悔しい」と話したということです。

この事件は、三川町横川新田の無職、石川一馬被告（２９）が、おととし９月、金品を盗もうと三川町横山の住宅に侵入し、当時９０歳の女性を殴るなどして殺害したとして、殺人などの罪に問われたものです。

裁判で石川被告は「酒を飲んでいて記憶がない」などと話しましたが、一審で懲役１７年の実刑判決を言い渡され、二審では控訴を棄却されていました。

■上告しない方針も…「非常に悔しい」

弁護士によりますと、きのう石川被告と面会した際に上告しないことを確認したということです。

裁判所の判断が覆らないと判断したもので、石川被告は「示談を申しいれているのに非常に悔しい」という趣旨の話をしていたということです。