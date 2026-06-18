2017年、長崎市で当時、高校2年の男子生徒が自殺したことを巡り、両親が学校側に損害賠償を求めていた裁判で、長崎地裁の判決を不服として両親が控訴しました。

「訴えが認められない限り学校側が真に生徒、保護者を守るために取り組むことは期待できない」とコメントしています。

控訴したのは、2017年に自殺した当時 海星高校の2年生だった男子生徒の両親です。

裁判では、学校側がいじめ防止の対策を怠ったために男子生徒がいじめを原因に自殺したとして、両親側が約3200万円の損害賠償を求めていました。

今月8日の判決で長崎地裁は、学校側の安全配慮義務違反があったなどとして330万円の支払いを命じていました。

一方で、自殺との因果関係やいじめの一部について、認められないなどとしたことから、両親は判決を不服として福岡高裁に控訴しました。

両親はコメントを発表し「訴えが認められない限り、学校側が真に生徒、保護者を守るために取り組むことは期待できない」としています。

一方、学校側は「検討中のため、回答できない」としています。

また 判決を受けて、海星高校の卒業生10人が学校側に対し、今回の問題に真摯に向き合い、改善することや体制の転換を求める抗議文を送付したと明らかにしました。