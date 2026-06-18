電車の安全で快適な利用を支える車両清掃の腕前を競う大会が新潟市で開かれました。



この競技会には、JR東日本グループで車両の清掃を担う新潟と山形の各営業所から8チーム16人が出場しました。実際に県内を走るE129系車両を使用し、2人1組で20分以内に1両を清掃します。仕上がりの美しさのほか、安全への配慮や作業時間などを150点満点で評価します。



さらに、車内にはあらかじめ床のごみや座席の髪の毛など25カ所の汚れや忘れ物が再現されていて、これらに正しく対処できるかも評価対象です。



■JR新潟鉄道サービス越後湯沢営業所 石澤俊夫さん

「普段の清掃が新幹線の車両なので慣れない点もあったが練習で技術を磨いた。皆さんに気持ちよく駅を利用してもらえるように、日々技術を向上させていきたい。」



優勝チームは、JR東日本グループ全体の競技会に出場します。