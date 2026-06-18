19日も朝晩は傘が必要なところがありそう、土日の天気は？【これからの天気(6月18日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
19日(金)も朝晩は傘が必要なところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。
◆6月19日(金)の天気
・上越地方
朝のうちは雲の多い天気で、雨の降るところがあるでしょう。
ただ、午後は天気が回復し、ムシ暑くなりそうです。
・中越地方
沿岸部は、晴れる時間が長くなります。
山沿いの朝晩は、にわか雨のところがあるでしょう。
最高気温は28℃前後で、7月中旬並みのところが多くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
明け方までは、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。
一方、日中は日差しが届き真夏日に迫る暑さになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
はじめ雲が広がるところも次第に晴れるでしょう。
また、19日(金)は朝から気温が高く、日中は7月中旬並みの暑さのところが多くなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝はスッキリしない天気で、所々で雨が降るでしょう。
一方、日中は青空が広がり各地で夏日になりそうです。
◆風と波
19日(金)も風と波は比較的穏やかでしょう。
◆熱中症情報
広い範囲で警戒レベルとなっています。
こまめな水分補給を心がけるなど、熱中症対策が必要です。
◆週間予報
20日(土)も雲が多く、午後は広く雨となるでしょう。
21日(日)～22日(月)にかけては、発達した雨雲がかかり大雨となるところがありそうです。
最新の気象情報にご注意ください。
今夜このあとは激しい雷雨のところがありそうです。落雷や竜巻などの突風にも注意をしてください。
19日(金)も朝晩は傘が必要なところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。
◆6月19日(金)の天気
・上越地方
朝のうちは雲の多い天気で、雨の降るところがあるでしょう。
ただ、午後は天気が回復し、ムシ暑くなりそうです。
・中越地方
沿岸部は、晴れる時間が長くなります。
山沿いの朝晩は、にわか雨のところがあるでしょう。
最高気温は28℃前後で、7月中旬並みのところが多くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
明け方までは、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。
一方、日中は日差しが届き真夏日に迫る暑さになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
はじめ雲が広がるところも次第に晴れるでしょう。
また、19日(金)は朝から気温が高く、日中は7月中旬並みの暑さのところが多くなりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝はスッキリしない天気で、所々で雨が降るでしょう。
一方、日中は青空が広がり各地で夏日になりそうです。
◆風と波
19日(金)も風と波は比較的穏やかでしょう。
◆熱中症情報
広い範囲で警戒レベルとなっています。
こまめな水分補給を心がけるなど、熱中症対策が必要です。
◆週間予報
20日(土)も雲が多く、午後は広く雨となるでしょう。
21日(日)～22日(月)にかけては、発達した雨雲がかかり大雨となるところがありそうです。
最新の気象情報にご注意ください。
今夜このあとは激しい雷雨のところがありそうです。落雷や竜巻などの突風にも注意をしてください。