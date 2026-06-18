これからの気象情報です。

19日(金)も朝晩は傘が必要なところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。



◆6月19日(金)の天気

・上越地方

朝のうちは雲の多い天気で、雨の降るところがあるでしょう。

ただ、午後は天気が回復し、ムシ暑くなりそうです。



・中越地方

沿岸部は、晴れる時間が長くなります。

山沿いの朝晩は、にわか雨のところがあるでしょう。

最高気温は28℃前後で、7月中旬並みのところが多くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

明け方までは、局地的に激しい雨や雷雨となるでしょう。

一方、日中は日差しが届き真夏日に迫る暑さになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

はじめ雲が広がるところも次第に晴れるでしょう。

また、19日(金)は朝から気温が高く、日中は7月中旬並みの暑さのところが多くなりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝はスッキリしない天気で、所々で雨が降るでしょう。

一方、日中は青空が広がり各地で夏日になりそうです。



◆風と波

19日(金)も風と波は比較的穏やかでしょう。



◆熱中症情報

広い範囲で警戒レベルとなっています。

こまめな水分補給を心がけるなど、熱中症対策が必要です。



◆週間予報

20日(土)も雲が多く、午後は広く雨となるでしょう。

21日(日)～22日(月)にかけては、発達した雨雲がかかり大雨となるところがありそうです。

最新の気象情報にご注意ください。



今夜このあとは激しい雷雨のところがありそうです。落雷や竜巻などの突風にも注意をしてください。