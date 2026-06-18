●あす19日(金)は昼頃から天気崩れる。夜は本降りに

●あさって20日(土)は警報級の大雨のおそれ。大雨への心構えを高めて



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きょう18日(木)も梅雨前線は九州南部に停滞し、厚い雲が九州から四国沖を中心に広がりました。





あす19日(金)からは、この梅雨前線がじわじわと北上。あさって20日(土)には県内を通過する予想です。





前線の北上とともに、これから活発な雨雲も北へと広がってきます。

あす19日(金)の午前中はまだ雨雲が九州にとどまり、県内は雲多めでも穏やかな空模様が続きますが、昼を過ぎたあたりから徐々に天気が崩れ出してきます。

夜になると活発な雨雲が県内の広い範囲に流れ込み、大きめの傘が活躍する見込みです。





あさって20日(土)になると、さらに活発な雨雲が流れ込み、朝から晩まで雨は強弱を繰り返しながら降り続く見通しです。

最も雨脚が強くなるのはあさって20日(土)の昼頃になると見ていて、一時間に30ミリを観測する激しい雨が降る可能性もあります。





一時間に30ミリの雨が降ると大きめの傘を差していても身体が濡れてしまったり、道路も川のようになるおそれがあります。

あさって20日(土)は雨の降り方次第では、大雨や土砂災害の「警報」が出る可能性もある、と気象台は発表しています。



県内で初めてレベル付きの防災気象情報が発表されるかもしれません。

最新の気象情報をこまめに確認しながら、大雨への心構えを高めていただけたらと思います。





あす19日(金)はさらに厚みのある雲が広がるでしょう。

昼頃から次第に雨が降り出し、夜にかけて本降りとなる予想です。

会社帰り、学校帰りの時間帯はところどころで大きめの雨傘の出番となりそうです。



最高気温は29度前後。湿気が多く、一段と蒸し暑くなる見込みです。





あさって20日(土)は一日を通して、雨が強弱を繰り返しながら降り続く予想です。

災害への緊張感が高まる大雨のおそれもあり、急な突風や雷も発生する可能性があります。

21日(日)はすでに雨のピークは過ぎていますが、まだところどころでにわか雨が降る予想です。

週が明けてもしばらく天気はぐずつく見込みで、梅雨の時期らしい蒸し暑い日が続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）