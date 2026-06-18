「パールカップ・Ｇ１」（１８日、岸和田）

１２Ｒで決勝戦が行われ、佐藤水菜（２７）＝神奈川・１１４期・Ｌ１＝が、最終２角４番手からまくって１着。Ｇ１は２０２４年１１月の競輪祭女子王座戦（小倉）から７連続、通算８回目の優勝を飾り、賞金７９０万円（副賞込み）を獲得した。２着に仲沢春香（福井）が入り、３着には久米詩（静岡）が入った。

世界を相手に勝負している佐藤。日本国内では負けられない。最終２角４番手から豪快にまくって１着で、大記録を達成した。

最終ホームは４番手。先行する仲沢を射程圏に入れると、最終２角から一気に踏み込み力強く前３人をのみ込み、ゴール線を駆け抜けた。

「道中の動きは想定の範囲内。前の動きを見て、自分のタイミングで仕掛けた。優勝できてよかった」とホッとした表情で振り返った。

今開催は万全とは言えない状況での参戦だった。直前は自転車競技の大会に参加。日に日に体の痛みは出たが、第一人者の意地で３日間を乗り越えた。

「７月の立川は外国勢との対戦。８月にはオールスターも控えている。しっかり力を出し切って戦っていきたい」と気を引き締めた。１９日には伊豆に戻ってナショナルチームのトレーニングが待っている。進化を止めない佐藤、まだまだＧ１連続優勝記録は伸びていきそうだ。