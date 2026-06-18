“双子姉妹キャバ嬢”として話題の北新地「エルドラド」さき、豪華シャンパンタワーが彩った2年目の特別なバースデーイベント
【モデルプレス＝2026/06/18】GUILD GROUP（ギルドグループ）の大阪・北新地のキャバクラ「エルドラド」で圧倒的な存在感を放つさき。未経験での入店から絶え間ない努力を続け、店舗を代表する存在までに成長した。そんな彼女が5月29日、30日の2日間にわたり、自身2度目となるバースデーイベントを開催。イベント前に行ったインタビューを、こだわりの水色で埋め尽くされた豪華な店内の様子や、きらびやかなシャンパンタワーなどの写真とともにお届け。
【写真】美人双子姉妹キャバ嬢、バースデーイベントの圧巻内装
天井を埋め尽くす柔らかなフリル布やバルーン、きらびやかな電飾の数々がすべて彼女のこだわりである「水色」で統一された幻想的な空間が広がる。ひときわ目を引くのは、雛壇を埋め尽くすほど大量に並べられた美しいブルーのボトル。その奥には、水色の薔薇が美しくあしらわれた、圧巻の巨大シャンパンタワーが神々しくそびえ立っていた。
イベント2日間で美しいドレスを披露したさき。1日目は淡い水色のきらびやかなプリンセスを彷彿とさせるドレスに身を包み、ツインテールの髪に大ぶりのビジューフラワーをあしらった可憐なドールメイクで登場。
一転して2日目は、夜の主役にふさわしい圧倒的なボリュームのパープルチュールドレスを纏い、タイトな黒のベアトップに黒のシースルーレース手袋、そして髪には黒の大きなリボンを飾った、小悪魔的でファッショナブルな勝負ヘアメイクで周囲を魅了した。
― お誕生日おめでとうございます！入店から大変な勢いで駆け抜けてこられたと思いますが、今回のバースデーイベントにはどのような思いで挑まれますか？
さき：去年は入店して未経験で始めて3ヶ月経っていないタイミングでの開催でした。1日だけの開催でバタバタしてしまって、お客様とゆっくりお話しする時間が十分に取れなかったんです。なので、今年は1人ひとりのお客様と一緒にいられる時間を長くするためにも2日間開催にしました。
― 今回のイベントに向けた準備はいかがでしたか？
さき：今年は1年間しっかり準備期間があったので、細部まで徹底的にこだわりました。お客様から「1年で成長したね」「楽しかった」と言っていただけるのが目標です。去年は自信がなくて恐怖の中でのイベントでしたが、今年は1年かけて頑張ってきたつもりなので自信があります！
― 衣装や内装のこだわりもすごいと伺っています。
さき：ドレスは撮影用とあわせて4着用意しました。どこにでも売っているものではなく、2月頃から探してやっと見つけたオーダーメイドの1着です。ドレスで顔の印象もガラッと変わりますし、おもてなしの空間作りにも直結すると思うので、今年はすべてにこだわっています。
― 内装やヘアメイクの準備もかなり早くから進められていたとか。
さき：内装は水色で統一して可愛くデコレーションします。去年よりもさらに上回るクオリティにしたいと思って、装飾の方とも相談を重ねてきました。ヘアメイクも普段のサロンではなく、出張でプロの方をエルドラドに呼んで貸し切ります。今は韓国のドールメイクにハマっているのでメイクさんにお願いして、ショートヘアにエクステをつけてロングにする予定です。
― さきさんといえば、SNSでの「心が壊れても、夢は壊さないで」という言葉も印象的でした。ここに至るまでには辛い時期もあったのでしょうか。
さき：ありました。私、入店してからの1年3ヶ月、フル出勤で全部の日、同伴をしているんです。1回も途切れたことがなくて、やっぱり毎日の同伴で太ってしまった時期がありました。その時に心ない「言葉の凶器」を当てられることが多くて、自信がなくなってどうしたらいいかわからなくなりました。
― そんな状況から、どうやって自分を保ったのですか？
さき：我慢と自制です。辛いことがあってもとりあえず踏みとどまる、焦っても顔に出さないことを意識しました。これまでずっと全力で走り続けてきましたが、やっぱり恐怖や自分の未熟さでしんどい時期もありました。でも、私は1回入ったところは長く続けたい、負けた気持ちになるのが嫌だから辞めたくないんです。
― 絶え間ない努力を続ける中で、GWには山本裕典さんとのコラボ動画も話題になりました。SNSでの発信もかなり力を入れていますね。
さき：SNSは入店当初からTikTokなどに出させてもらっていて、今は双子の姉も同じグループに入店したので、姉妹での発信も大切な取り組みになっています。山本裕典さんとのコラボは人脈のおかげで実現しましたが、演技力がすごくて表現の勉強になりました。今後も様々な方と積極的にコラボしていきたいです！
― イベントを終えた後の自分へのご褒美や、今後の目標は決まっていますか？
さき：ご褒美はグラフ（GRAFF）の時計を買うと決めています！あとは、生活水準を落とさずにどんどん上げていきたいので、もっと大きいところに引っ越したいという目標もあります。
― さきさんが目指す、将来像などはあるのでしょうか。
さき：まずは明確な売上目標を達成して、その先にある人間力を磨きたいです。上に行けば行くほど、素晴らしい先輩方はみんな謙虚なので、私もその景色を見てみたいと思っています。何より、誰かに頼るのではなく、自分の力で生きていける力を手に入れたい。自立した一人の女性として成長を止めたくないですね。
― 最後に、バースデーイベントで一番注目してほしいポイントを教えてください。
さき：やっぱりシャンパンタワーです！今年の2月からずっと準備をしてきて、思いやりの詰まったタワーになっていると思います。キャストの女の子や黒服さんのサポートがないと成功しないので、仲間やお客様への感謝も込めて作ったタワーを見てほしいです！
「言葉の凶器」に傷つきながらも、1日も休まずフル出勤と同伴を続けた日々。まだ22歳という若さでありながら、彼女の言葉の端々からは「絶対に負けない」という底知れぬ精神力と、自身を客観視するクレバーな一面が覗く。イベントのクライマックスで見せた、スタッフ一同に囲まれた弾けるような笑顔。それは、彼女が語った「仲間への愛と感謝」が本物である証明だろう。
「一人の女性として自立し、誰に頼るでもなく自分の力で生きていく」その言葉は単なる強がりではなく、自分の足で立ち続けるための覚悟の表れだ。作り込まれたシャンパンタワーの光に照らされながら2日間で40組ものお客様に祝われ、北新地の夜に彼女の軌跡がまた新しく刻まれた。（modelpress編集部）
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◆水色に染まる幻想的な空間と息をのむドレス
天井を埋め尽くす柔らかなフリル布やバルーン、きらびやかな電飾の数々がすべて彼女のこだわりである「水色」で統一された幻想的な空間が広がる。ひときわ目を引くのは、雛壇を埋め尽くすほど大量に並べられた美しいブルーのボトル。その奥には、水色の薔薇が美しくあしらわれた、圧巻の巨大シャンパンタワーが神々しくそびえ立っていた。
イベント2日間で美しいドレスを披露したさき。1日目は淡い水色のきらびやかなプリンセスを彷彿とさせるドレスに身を包み、ツインテールの髪に大ぶりのビジューフラワーをあしらった可憐なドールメイクで登場。
一転して2日目は、夜の主役にふさわしい圧倒的なボリュームのパープルチュールドレスを纏い、タイトな黒のベアトップに黒のシースルーレース手袋、そして髪には黒の大きなリボンを飾った、小悪魔的でファッショナブルな勝負ヘアメイクで周囲を魅了した。
◆特別な2日間にかける想いをインタビュー
― お誕生日おめでとうございます！入店から大変な勢いで駆け抜けてこられたと思いますが、今回のバースデーイベントにはどのような思いで挑まれますか？
さき：去年は入店して未経験で始めて3ヶ月経っていないタイミングでの開催でした。1日だけの開催でバタバタしてしまって、お客様とゆっくりお話しする時間が十分に取れなかったんです。なので、今年は1人ひとりのお客様と一緒にいられる時間を長くするためにも2日間開催にしました。
― 今回のイベントに向けた準備はいかがでしたか？
さき：今年は1年間しっかり準備期間があったので、細部まで徹底的にこだわりました。お客様から「1年で成長したね」「楽しかった」と言っていただけるのが目標です。去年は自信がなくて恐怖の中でのイベントでしたが、今年は1年かけて頑張ってきたつもりなので自信があります！
― 衣装や内装のこだわりもすごいと伺っています。
さき：ドレスは撮影用とあわせて4着用意しました。どこにでも売っているものではなく、2月頃から探してやっと見つけたオーダーメイドの1着です。ドレスで顔の印象もガラッと変わりますし、おもてなしの空間作りにも直結すると思うので、今年はすべてにこだわっています。
― 内装やヘアメイクの準備もかなり早くから進められていたとか。
さき：内装は水色で統一して可愛くデコレーションします。去年よりもさらに上回るクオリティにしたいと思って、装飾の方とも相談を重ねてきました。ヘアメイクも普段のサロンではなく、出張でプロの方をエルドラドに呼んで貸し切ります。今は韓国のドールメイクにハマっているのでメイクさんにお願いして、ショートヘアにエクステをつけてロングにする予定です。
◆フル出勤＆毎日同伴…「言葉の凶器」に涙した過去
― さきさんといえば、SNSでの「心が壊れても、夢は壊さないで」という言葉も印象的でした。ここに至るまでには辛い時期もあったのでしょうか。
さき：ありました。私、入店してからの1年3ヶ月、フル出勤で全部の日、同伴をしているんです。1回も途切れたことがなくて、やっぱり毎日の同伴で太ってしまった時期がありました。その時に心ない「言葉の凶器」を当てられることが多くて、自信がなくなってどうしたらいいかわからなくなりました。
― そんな状況から、どうやって自分を保ったのですか？
さき：我慢と自制です。辛いことがあってもとりあえず踏みとどまる、焦っても顔に出さないことを意識しました。これまでずっと全力で走り続けてきましたが、やっぱり恐怖や自分の未熟さでしんどい時期もありました。でも、私は1回入ったところは長く続けたい、負けた気持ちになるのが嫌だから辞めたくないんです。
◆著名人とのコラボから見据える未来「1人で生きていける力を」
― 絶え間ない努力を続ける中で、GWには山本裕典さんとのコラボ動画も話題になりました。SNSでの発信もかなり力を入れていますね。
さき：SNSは入店当初からTikTokなどに出させてもらっていて、今は双子の姉も同じグループに入店したので、姉妹での発信も大切な取り組みになっています。山本裕典さんとのコラボは人脈のおかげで実現しましたが、演技力がすごくて表現の勉強になりました。今後も様々な方と積極的にコラボしていきたいです！
― イベントを終えた後の自分へのご褒美や、今後の目標は決まっていますか？
さき：ご褒美はグラフ（GRAFF）の時計を買うと決めています！あとは、生活水準を落とさずにどんどん上げていきたいので、もっと大きいところに引っ越したいという目標もあります。
― さきさんが目指す、将来像などはあるのでしょうか。
さき：まずは明確な売上目標を達成して、その先にある人間力を磨きたいです。上に行けば行くほど、素晴らしい先輩方はみんな謙虚なので、私もその景色を見てみたいと思っています。何より、誰かに頼るのではなく、自分の力で生きていける力を手に入れたい。自立した一人の女性として成長を止めたくないですね。
― 最後に、バースデーイベントで一番注目してほしいポイントを教えてください。
さき：やっぱりシャンパンタワーです！今年の2月からずっと準備をしてきて、思いやりの詰まったタワーになっていると思います。キャストの女の子や黒服さんのサポートがないと成功しないので、仲間やお客様への感謝も込めて作ったタワーを見てほしいです！
◆まとめ
「言葉の凶器」に傷つきながらも、1日も休まずフル出勤と同伴を続けた日々。まだ22歳という若さでありながら、彼女の言葉の端々からは「絶対に負けない」という底知れぬ精神力と、自身を客観視するクレバーな一面が覗く。イベントのクライマックスで見せた、スタッフ一同に囲まれた弾けるような笑顔。それは、彼女が語った「仲間への愛と感謝」が本物である証明だろう。
「一人の女性として自立し、誰に頼るでもなく自分の力で生きていく」その言葉は単なる強がりではなく、自分の足で立ち続けるための覚悟の表れだ。作り込まれたシャンパンタワーの光に照らされながら2日間で40組ものお客様に祝われ、北新地の夜に彼女の軌跡がまた新しく刻まれた。（modelpress編集部）
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