【梅雨前線北上】九州 警報級大雨のおそれ

九州南部にある「梅雨前線」が朝鮮半島まで北上します。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで１９日（金）２０日（土）と「大雨のおそれ」があります。

また「台風のたまご＝熱帯低気圧」が発生する可能性が出てきました。詳しくは、

にまとめてあります。

【レベル３大雨警報】【レベル３土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル3大雨警報」「レベル３土砂災害警報」「レベル４土砂災害警報」発表の可能性があります。すべての県で【警報級の可能性（中）】となっています。

雨シミュレーション１９日（金）～２０日（土）

▶１９日（金）は朝から雨で、鹿児島県など九州南部では、活発な雨雲が予想されています。夜になると福岡県など九州北部に活発な雨雲がかかりそうです。

▶２０日（土）は九州北部で大雨になりそうです。

九州地方 各都市の週間予報（１９日（金）～ ２５日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

来週前半、奄美付近まで梅雨前線が南下するため、沖縄地方は雨が降る可能性があります。沖縄地方の週間予報は「晴れマーク」が多いですが、気になる「梅雨明け」は来週後半と思われます。

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