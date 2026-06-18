moxymill、新メンバーオーディション開催決定 2026年秋に5人から7人体制へ
【モデルプレス＝2026/06/18】ガールズグループ・moxymill（モクシーマイル）が新メンバーオーディション「to the nex7」（読み：トゥーザネクスト）を開始することを発表した。
【写真】5月にガールズグループ卒業した恋リア出身メンバー
moxymillは、2024年10月期に放送されたTBS系オーディション番組「SEVEN COLORS」から誕生し、2025年1月にデビューしたガールズグループ。個性の異なるCharm（魅力）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わる独自のスタイルで活動している。デビューライブでは約3000人を動員し、わずか1年で6曲をリリース。「東京ガールズコレクション」や「GirlsAward」など多くのステージに立ってきた。
2026年5月31日、Charm「SEXY」を担ってきたMOMOCA（兼清萌々香）が卒業。グループは歩みを止めることなく、次のステージへと進む。そんな中で開催される新メンバーオーディション「to the nex7」で募集するのは2人。MOMOCAが担ったCharm「SEXY」と、結成当初から7人目のために用意されてきたCharm「BEAUTY」を探す。選ばれた2人は、現メンバー5人とともに7人体制の新生moxymillとして2026年秋より始動。なお、審査の様子はmoxymill Official YouTubeチャンネルにて随時配信予定となっている。
募集期間：2026年6月18日〜7月12日23時59分
配信：moxymill Official YouTubeチャンネルにて随時配信予定
【Not Sponsored 記事】
【写真】5月にガールズグループ卒業した恋リア出身メンバー
◆moxymill、2026年秋から7人体制へ
moxymillは、2024年10月期に放送されたTBS系オーディション番組「SEVEN COLORS」から誕生し、2025年1月にデビューしたガールズグループ。個性の異なるCharm（魅力）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わる独自のスタイルで活動している。デビューライブでは約3000人を動員し、わずか1年で6曲をリリース。「東京ガールズコレクション」や「GirlsAward」など多くのステージに立ってきた。
◆moxymill新メンバーオーディション「to the nex7」概要
募集期間：2026年6月18日〜7月12日23時59分
配信：moxymill Official YouTubeチャンネルにて随時配信予定
【Not Sponsored 記事】