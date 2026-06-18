【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）を戦う日本代表は１７日、第２戦のチュニジア戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、休養日明けの練習を再開した。

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過去のＷ杯で１勝３分け３杯と鬼門となっている、第２戦に向けてチーム最年長の３９歳ＤＦ長友がミーティングで先頭に立った。遠藤航の負傷離脱が決まった後のオランダ戦前日の１３日に“ダラスの夜”で集まったのに続き、１７日の練習前に今大会で２度目となる選手ミーティングを約５分間実施した。チームは初戦オランダ戦で追いつき、価値ある勝ち点１を得たが、これに慢心することなく、前回カタール大会で第２戦に格下コスタリカに敗戦を喫した苦い経験を生かすつもりだ。

全員の前で精神面の重要性を訴えた長友は、４年前を振り返り「コスタリカが初戦０―７でスペインに負けて、僕らがドイツに勝った時に、コスタリカ戦は絶対いけるでしょという空気があった」と“ナッシュビルの朝”を振り返った。「コスタリカにやられたというより、そういう精神でいることで、Ｗ杯に足を救われた。（今回は）強い覚悟がないといけない。僕は（過去）４大会、全部２戦目を勝っていない。そのことも今日伝えた」と自戒を込めた。

今回の相手、チュニジアも初戦のスウェーデン戦で１―５で敗れており、状況は似ている。長友は「初めての（Ｗ杯の）選手もいるので、ピリッと締める必要があると思った」と狙いを明かした。また、チュニジアがラムシ前監督を解任に踏み切り、ルナール新監督が就任したことを受け「このタイミングは、スカウティングもできないし、どういうメンバーが来るかも分からない。前から来るのか、引いてくるのか、分からないのが一番難しい」と警戒心を強めた。ＤＦ板倉滉主将も「前回の試合はワンチームで戦えていた。もう１回、佑都くんが話してくれて、すごくいいミーティングだった」とチームの結束を強調した。（岩原 正幸）