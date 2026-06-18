１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３９３円０９銭（０・７６％）高の５万２２１０円０８銭だった。

２日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９５銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１１５１円２４銭（１・６５％）高の７万１０５３円４９銭となり、終値として初めて７万円台に乗せた。最高値の更新は４日連続で、日経平均への影響度の大きい半導体関連銘柄が上昇したことで、読売３３３と比べて上昇率が大きくなった。

前日の米株式市場で、主要な半導体関連株が上昇した。その後に米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に電子署名したと伝わったことが追い風となり、東京市場ではＡＩ（人工知能）や半導体関連を中心に買いが広がった。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、味の素（８・３７％）が最も大きく、村田製作所（８・１０％）、アルバック（７・３６％）と続いた。

下落率は、コナミグループ（８・７０％）、フジクラ（５・６７％）、ニトリホールディングス（４・８５％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は５４・９５ポイント（１・３７％）高の４０６８・１８と、最高値を更新した。