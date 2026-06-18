¡ÚÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÛÅöÆü¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÄó¼¨¤Ç¡íÁª¼ê¤ÎÄ¾É®Ê¸»ú¡í¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤¥Á¥ã¡¼¥à¤â¤é¤¨¤ë¡£6·î19Æü¤«¤é3Æü´Ö¸ÂÄê¤À¤è¡ª
ÆÉÇäµð¿Í·³¤Ï2026Ç¯6·î19Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæÆüÀï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖTOKYO GIANTS GIRLS DAY¡×¤ò³«ºÅ¡£
³Æ»î¹ç¡¢ÀèÃå½ç¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¡¼¥à¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎÁª¼ê¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß
¡ÖTOKYO GIANTS GIRLS DAY¡×¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ê¡¢´ÑÀï¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î´ë²è¡£
¾ìÆâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤ÈÁª¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÄ¢¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¿ÈÄ¹¤ä¼ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤ò¼ÂÀ£Âç¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3»î¹ç¤½¤ì¤¾¤ìÀèÃå5000Ì¾¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¡£
Áª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄ¾É®Ê¸»ú¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¡¢±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
Áª¼ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡¢¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡¢ÂçÀªÅê¼ê¡¢ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¡¢ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¡¢°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤Î10¿Í¡£
³«¾ì2»þ´ÖÁ°¤«¤é22ÈÖ¥²¡¼¥ÈÁ°¹¾ì¤ÎÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢ÅöÆü¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤1¤Ä¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
6·î19Æü¤Ï16»þ³«¾ì¡¦18»þ³«»Ï¡¢6·î20Æü¤È21Æü¤Ï12»þ³«¾ì¡¦14»þ³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂåÍý¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ÏÉÔ²Ä¡£ÇÛÉÛÁª¼ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
¡ÊÅìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô¡Ë