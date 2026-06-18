津田健次郎が夏空グラビアで表紙に『TVガイドVOICE STARS』7月13日発売 裏表紙は広瀬裕也

表紙を津田健次郎、裏表紙を広瀬裕也が飾る『週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38』が、7月13日に東京ニュース通信社から発売される。

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本誌は、PHOTOマガジン『TVガイドPERSON』のコンセプトを引き継ぎ、男性声優のみを特集する季刊誌として発行されているもの。巻頭特集には、8月21日公開の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』に出演する津田健次郎が登場する。人気シリーズに初参加するにあたっての心境や役作り、声優・役者として活躍し続ける津田ならではの“人生の選択方法”について語られているほか、夏空をイメージしたグラビアも掲載される。

巻末特集には、7月8日に1stアルバム『Focus』でアーティストデビューする広瀬裕也が登場。これまでのキャリアを振り返りつつ、30歳という節目にデビューを決断した覚悟を語る16ページ特集となっており、「Velvet Parade」のミュージックビデオ撮影現場への独占密着も収録される。

また、2.5次元タレントグループ・シクフォニが本誌に初登場。結成4周年を目前にしたグループの現在地と軌跡を16ページにわたって特集し、メンバー6人のインタビュー、10問10答、3Dの撮り下ろしイラストなどを掲載する。グループ史上最大規模となる2nd Live Tour「-RAGE-」最終公演のレポートに加え、梶裕貴との対談も実現。梶がプロデューサーを務める音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」やエンタメにまつわる話題が交わされている。

あわせて、イラストレーター・がわこによる描き下ろしイラストを使用した「シクフォニ限定表紙版」の発売も決定した。表紙・裏表紙の両面にイラストを使用する両面表紙は雑誌史上初の試みとなり、絵柄は近日公開予定。

そのほか、7月3日スタートのTVアニメ『うちの弟どもがすみません』（TOKYO MXほか）で共演する増田俊樹、八代拓、小野賢章、7月1日に4thアルバム『LIMITLESS』を発売する蒼井翔太、TVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』（TOKYO MX、BSフジほか）のエンディング主題歌「ハンドメイド」を収録したニューシングルを7月8日に発売する仲村宗悟のグラビアを10ページにわたって掲載する。

Kis-My-Ft2・宮田俊哉の対談連載「イケボに会いたくて」は、『劇場版BEM～BECOME HUMAN～』で共演経験がある山寺宏一をゲストに迎える。木村良平の飲み歩き連載「酒と泪と良平と」は、新宿御苑にある足湯カフェ＆バーを訪れる。

さらに、デビュー10周年を記念して9月10日に写真集を発売する小林千晃や、注目の若手声優を特集する「BRAND NEW VOICE STARS」に初登場する堀金蒼平なども登場する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）