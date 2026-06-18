梅雨の時期に入り、各地で食中毒による被害が発生しています。どういう点に注意をすればいいのか対策を聞きました。



訪ねたのは広島市保健所です。担当者に話を聞きました。



■広島市食品保健課調査係 茺岡 利亘 課長補佐

「これからの時期でいうと夏、温度が高くなってきたとき注意が必要になる。」



気温が高くなってきたこの時期、 全国各地で食中毒が発生しています。

名古屋市では、5月末から6月初めにかけ「コストコ」で調理・販売されていた食品を食べた男女5人が、発熱や腹痛などの症状を訴え、腸管出血性大腸菌「O157」が検出されました。

一方、福山市では6月11日、宿泊施設で提供された料理を食べて、10代から60代の97人が下痢や腹痛を訴えました。「ウエルシュ菌」が原因とみられます。





では食中毒を、どう防げばいいのでしょうか。■広島市食品保健課調査係 茺岡 利亘 課長補佐「3原則は、“つけない” “増やさない” “やっつける”です。」この時期、注意が必要な「ウエルシュ菌」。土や河川など自然界に広く潜んでいて、野菜などに付着することが多いといいます。■広島市食品保健課調査係 茺岡 利亘 課長補佐「ウエルシュ菌は、カレーとか豚汁とか、そういうもののときに多くなっ てくるが、加熱じゃ死なない。」ウエルシュ菌は熱に強く、一度増殖してしまうと沸騰程度では死なないといいます。30℃から47℃で特によく増えるため、これからの暑い時期に多くなります。■広島市食品保健課調査係 茺岡 利亘 課長補佐「カレーの鍋で作ったものを、すぐ食べないのであれば保存容器とかに小分けに少なくして、それをすぐ冷蔵庫とかで冷やしてしまう。少し体温より高いところで増えやすくなるので、その温度に置かないことが大事になってきます。」

食中毒の原因となる菌「ウエルシュ菌」と「O157」について、まとめました。



ウエルシュ菌は自然環境の中に広く分布しています。食肉や魚介類、野菜類そして弁当、カレー、スープなどの料理です。

症状は下痢や腹痛で、ほとんどの場合、軽症で1日から2日で回復します。

一方「O157」は、主に生肉やその加工品が原因となります。症状は激しい腹痛を伴う下痢や血便などで、最悪の場合、死亡することもあります。

菌の特徴と対策です。「ウエルシュ菌」の特徴は、“熱に強い”ことです。一度増殖してしまうと、沸騰程度では死なないとされます。30℃から47℃で特によく増えるので、これからの暑い時期に多くなります。ウエルシュ菌による食中毒を予防するには、常温で放置しないこと、調理後は小分けにして素早く冷やすことが大切です。一晩寝かせたカレーをどうしても食べたいなら、冷蔵庫で寝かせましょう。



「O157」の特徴は、少量でも発症することです。防ぐには、肉類はしっかり加熱すること。また、生肉を切った包丁やまな板などは、ほかの食品と分けることが重要です。

これからの季節、食中毒が増える時期ですので家庭でも気をつけてください。



【テレビ派 2026年6月17日 放送】