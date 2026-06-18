日経225先物：18日19時＝400円高、7万1640円
18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比400円高の7万1640円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては586.51円高。出来高は3620枚となっている。
TOPIX先物期近は4096ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.82ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71640 +400 3620
日経225mini 71645 +405 46994
TOPIX先物 4096 +20 3687
JPX日経400先物 37170 +70 110
グロース指数先物 699 +4 86
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4096ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.82ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 71640 +400 3620
日経225mini 71645 +405 46994
TOPIX先物 4096 +20 3687
JPX日経400先物 37170 +70 110
グロース指数先物 699 +4 86
東証REIT指数先物 売買不成立
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