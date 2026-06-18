　18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比400円高の7万1640円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては586.51円高。出来高は3620枚となっている。

　TOPIX先物期近は4096ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.82ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 71640　　　　　+400　　　　3620
日経225mini 　　　　　　 71645　　　　　+405　　　 46994
TOPIX先物 　　　　　　　　4096　　　　　 +20　　　　3687
JPX日経400先物　　　　　 37170　　　　　 +70　　　　 110
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　+4　　　　　86
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース