ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に5－4で勝利。貯金21でナ・リーグ西地区首位を独走。2位パドレスに9ゲーム差をつけている。1点リードの最終回にはアレックス・ベシア投手が登板し、申告敬遠を含む3四球を与えながらも無失点で抑えきった。

ロサンゼルスのスポーツラジオ局『97.1 The Fan LA』は同日、今季のドジャースのブルペン陣を特集。信頼度をテーマに議論を交わした。

■WS好投のクラインも選出

キャリア初セーブを記録したクライン（5月20日）

『97.1 The Fan LA』の人気トーク番組「D-Mac & Reiter」は同日、「今信頼できるのは誰？」というテーマでドジャースのブルペン陣を特集。司会を務めるダグ・マッケイン氏とビル・ライダー氏が「ティア1」に選んだのは、左腕ベシアと若手右腕のウィル・クライン投手だった。

マッケイン氏はティア1の2投手に関して、「鳥の巣があって、羽毛でフカフカに作られているような場所だよ。ここが最高の居場所だ。彼らになら家の鍵だけじゃない。パスワードも任せられる。いや、それどころか自分の評判まで預けられる。だからこそ、今このティア1に入れるんだ。無条件の信頼だ」と絶賛。ベシアに関しては「今日の投球を見ただろう？満塁の場面だった。登板内容全体を見れば多少苦しんだかもしれない。それでも最後はきっちり仕事をやり遂げた。そして、彼をこのリストに入れた最大の理由は、ポストシーズン26登板で防御率1.86という実績だ」と、大舞台での強さを称えた。

また、26歳のクラインに関しては「これは少し議論を呼ぶかもしれない。なにしろ経験はまだ多くないからね。それでもワールドシリーズで2試合に登板し、5イニング無失点。（延長15回からロングリリーフで勝利投手になった）第3戦で何をやったか、みんな見ただろう？」と、こちらも大舞台での実績を評価した。クラインは2024年にロイヤルズでメジャーデビューを果たすも、定着には至らず。複数球団を渡り歩き、昨季6月にトレードでチームに加入した。

■実績ナンバーワンのディアスは「ティア2」

同番組は、続く「ティア2」にタナー・スコット、エドウィン・ディアス、エバン・フィリップスの3投手を選出。昨季不調だったスコットについては「まだ証明が必要。大舞台でやらなければならない」とし、ディアスも「（過去の実績はともかく）まだドジャースでそれを証明していない」と今後の活躍次第だと強調した。故障からの復帰を目指すフィリップスに関しても、過去の実績を評価している。

一方で、6月に揃って調子を落としているジャック・ドレイヤーとブレイク・トライネン、カイル・ハートの3投手は「ティア3」どまりに。ネタ枠最下層「ティア5」にミゲル・ロハス内野手を選出している。