18日(木)は天気が下り坂で、この時間は雨がが強まっているところがあります。また、気温・湿度ともに高くなったところが多くなりました。最高気温は、新潟市秋葉区で32.2℃、三条市で31.7℃を観測するなど今日も所々で真夏日になりました。



一方、今日は天気が下り坂でこの時間雨の降っているところがあります。



◆現在の雨雲の様子

今夜このあとは次第に雨の範囲が広がる見込みで、局地的にカミナリを伴って激しく降るでしょう。18日(木)夜から19日(金)明け方にかけて、県内全域で【警報級の大雨】になる可能性があります。このあとも雨の降り方には十分な注意が必要です。



では、19日(金)にかけての詳しい天気の見通しです。



◆19日(金)午前9時の予想天気図

いま雨を降らせている原因の上空の寒気は、今夜のうちに東へ抜ける見込みです。そして、19日(金)日中は本州付近は緩やかに高気圧に覆われるでしょう。



◆今後の天気の移り変わり

18日(木)夜9時は下越や佐渡を中心に雨が降りますが、上越や中越でも急に雨雲が湧いて激しい雨の降るところがあるでしょう。時間を進め、夜間も所々で激しい雨や雷雨となるでしょう。



一方、19日(金)朝は雲が多めながらも晴れ間がありそうです。その後、日中は天気が回復して晴れるところが多くなりますが、夜はふたたび山沿いを中心に雨の降るところがありそうです。



激しい雨が降りやすいのは今夜いっぱいとなりますが、19日(金)夜も帰りが遅い方は空模様の変化に注意をするようにしてください。