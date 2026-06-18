奈良市の病院の駐車場で、乗用車が駐車中の車に乗り上げる事故がありました。

【写真を見る】【車の上に車】柵をなぎ倒した乗用車が別の車に乗り上げる…77歳女性「アクセルとブレーキを踏み間違えた」奈良市の駐車場（画像あり）

18日午後2時ごろ、「（車が）柵を飛び越えてきた。車の上に車が乗っている」と目撃者から110番通報がありました。

警察によりますと、奈良県総合医療センターの駐車場内で、女性（77）が車を前向きに駐車しようとしたところ、柵をなぎ倒して駐車されていた2台の乗用車に乗り上げたということです。

現場は高低差のある駐車場で、段の上と下の両方に駐車スペースがあり、女性の車は上段から下段に向けて飛び出していました。

車を運転していた女性と、同乗していた夫にけがはありませんでした。また、下敷きとなった2台の車に人は乗っておらず、けがをした人はいませんでした。

女性は夫の通院のために病院を訪れていて、「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話しているということです。

警察は物損事故として原因などを調べています。