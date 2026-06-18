JI BLUE、『Ray』圧巻の表紙 カバーボーイ企画では12人のわちゃわちゃトークも
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1とINIから結成されたスペシャルユニット・JI BLUEが、23日発売のファッション雑誌『Ray』2026年8月号特別版の表紙を飾る。
【画像】JI BLUEの魅力が詰め込まれたカバーボーイ企画も収録
JI BLUEは、JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（崎＝たつさき）の12人によって構成され、公式テーマソング「景色」も歌唱している。
今回の表紙では、ブラック＆ホワイトのシンプルかつクールなスタイリングだからこそ、彼らの持つ麗しさと艶やかさ、そして凛々しい佇（たたず）まいが際立つ、12人の圧巻のオーラに魅了される表紙に仕上がった。
「HOTなスペシャルユニットにくぎづけ 夏・汗・JI BLUEはじまる。」と題したカバーボーイ企画では、サッカーを通じて1つになった、グループの垣根を超えた12人のメンバーを深掘り。クールなビジュアルとのギャップがたまらない12人でのわちゃわちゃトークや、各グループに関してのエピソードも飛び交うインタビュー、『Ray』でしか見られないレアなケミショットなど、魅力を余すところなく詰め込んだ。
特別版では、ポスター＆フォトカード風の両面スペシャルピンナップも付属する。
なお通常版表紙は俳優の畑芽育が飾っている。
【画像】JI BLUEの魅力が詰め込まれたカバーボーイ企画も収録
JI BLUEは、JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（崎＝たつさき）の12人によって構成され、公式テーマソング「景色」も歌唱している。
「HOTなスペシャルユニットにくぎづけ 夏・汗・JI BLUEはじまる。」と題したカバーボーイ企画では、サッカーを通じて1つになった、グループの垣根を超えた12人のメンバーを深掘り。クールなビジュアルとのギャップがたまらない12人でのわちゃわちゃトークや、各グループに関してのエピソードも飛び交うインタビュー、『Ray』でしか見られないレアなケミショットなど、魅力を余すところなく詰め込んだ。
特別版では、ポスター＆フォトカード風の両面スペシャルピンナップも付属する。
なお通常版表紙は俳優の畑芽育が飾っている。