熊本県宇城市にある食肉卸などを担う会社で、中東の学生たちが日本の生産・販売の現状を学んでいます。

【写真を見る】UAE（アラブ首長国連邦）の学生がインターンで“食肉”を学ぶ 日本の生産・販売の現状やハラール管理を目の当たりに

牛肉の「枝肉」が並ぶ倉庫。

杉本本店 従業員「これとこれで1頭」

ハラール肉の管理と日本流の働き方

見学しているのは、UAE（アラブ首長国連邦）の大学で物流やマーケティングを学ぶ学生たちです。

牛の繁殖から肥育、販売まで行う杉本本店が6月からインターンシップとして受け入れています。

2021年から中東諸国に食肉の輸出を始めた杉本本店。学生たちは牛肉の格付けやイスラム教徒に配慮したハラール肉の管理方法を学んでいました。

中東情勢の影響と今後の関係強化

UAEからのインターン生「徹底的かつ丁寧な働きぶりで、時間通りに行動していて感心しました。自分の国でもこうしたことを生かしたいです」

人材の交流や育成で中東との関係強化が期待されていますが、中東情勢の悪化で流通や現地での消費が影響を受けていて、現在、中東諸国への輸出は、伸び悩んでいるということです。