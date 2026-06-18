【お天気どうなる】19日は晴れて18日と同じ暑さに 20日からはくもりや雨続く
市川 栞キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。天気のポイントです。
小野：
あす19日は晴れて、きょう18日と同じくらい暑いでしょう。。一方、20日・土曜日からはくもりや雨が続きます。
気象台の週間予報です。
小野：
20日・土曜日からの雨は強まる可能性があります。今後の情報にご注意ください。気温は20日からは平年並みでしょう。
小野：
前線は太平洋側に停滞します。大陸にある低気圧が…
小野：
あさって20日にかけて近づきます。前線は北上し進んで来ます。
小野：
さらに21日・日曜日は、前線と低気圧の両方が石川県内の近く予想されています。
あさって20日からの雨と風の予想です。
小野：
強めの雨が足早に近づきます。21日・日曜日の朝にかけて強まるタイミングがあるでしょう。21日の日中も、雨の降りやすい状態が続きます。22日・月曜日も雨が続く予想です。
きょう18日に発表された1カ月予報です。
7月17日までの傾向です。気温は、7月3日までは平年並みです。雨量は、ひと月を平均すると平年並みに近い予報です。
市川：
あさって20日からの雨の情報には気を付けましょう。