市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。



小野：

あす19日は晴れて、きょう18日と同じくらい暑いでしょう。。一方、20日・土曜日からはくもりや雨が続きます。



気象台の週間予報です。

小野：

20日・土曜日からの雨は強まる可能性があります。今後の情報にご注意ください。気温は20日からは平年並みでしょう。





あす19日の予想天気図です。

小野：

前線は太平洋側に停滞します。大陸にある低気圧が…

小野：

あさって20日にかけて近づきます。前線は北上し進んで来ます。

小野：

さらに21日・日曜日は、前線と低気圧の両方が石川県内の近く予想されています。



あさって20日からの雨と風の予想です。

小野：

強めの雨が足早に近づきます。21日・日曜日の朝にかけて強まるタイミングがあるでしょう。21日の日中も、雨の降りやすい状態が続きます。22日・月曜日も雨が続く予想です。



きょう18日に発表された1カ月予報です。

7月17日までの傾向です。気温は、7月3日までは平年並みです。雨量は、ひと月を平均すると平年並みに近い予報です。



市川：

あさって20日からの雨の情報には気を付けましょう。

