¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÉü³è¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ë¥È¥ì¡¼¥ÉºÆÇ³¡¡¥«¥Ö¥¹àÉ®Æ¬¸õÊäá¤Ç¹çÃ×¤·¤¿¡Ö£¸µåÃÄ¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ç£µÇ¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥ì¡¼¥ÉÊóÆ»¤¬ºÆÇ³¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£³£²ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë£²·åËÜÎÝÂÇ¤ò¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Î¨£µ³äÉÕ¶á¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë¤ÏÆÈÁö¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Í¤ÆÎëÌÚ¤ÏÂ¾¤ÎÃÏ¶è¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤òÊä¶¯¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Î±¦Íã¼éÈ÷¤Ç±¦¥Ò¥¶¤òÉé½ý¤·¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¡¢Íâ£±£´Æü¡ÊÆ±£±£µÆü¡Ë¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¡£Î¥Ã¦¤ÎÄ¹´ü²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤ÇÀ¹¤ó¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥ÉÊóÆ»¤âµÞÂ®¤Ë¤·¤Ü¤ß¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â·ç¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï£±»î¹ç¤À¤±¤Ç¡¢£±£·Æü¡ÊÆ±£±£¸Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Þ¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎÆü»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£±ÎÒ¡¢£±£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£¹ÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó£°¡¦£·£¹£°¤ÈÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¡ÊÊÆÅìÉô»þ´Ö£¸·î£³Æü¸á¸å£¶»þ¡áÆ±£´Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ³ÆµåÃÄ¤Î¸õÊä¤ò¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¡£ÎëÌÚ¤Ï¥«¥Ö¥¹¤Ç¤ÏàÉ®Æ¬á¤È¤Ê¤ë¡Ö£±£¹°Ì¡×¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¡Ö¥·¥«¥´¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤áÁÏ°Õ¹©É×¤ò¶Å¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë£Æ£Á¤È¤Ê¤ëÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎëÌÚ¤ÏÂÇÀþ¤Î¼´¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦¡£Æ±¶É¤â¡ÖÎëÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¤«ÌÀ³Î¤ÊÊý¿Ë¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¹¤ó¤ËÌ¾Á°¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£Æ±¶É¤ÎÉ¾²Á¤â¡ÖÎëÌÚ¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Ë£Í£Ì£ÂÆþ¤ê¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Èó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¡¢º£µ¨¤â·ø¼Â¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦Íã¼ê¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÁ÷µåÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ÁöÎÏ¤È¼éÈ÷ÎÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤âÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é£²£µËÜÎÝÂÇ¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËèÇ¯¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ûÍ×¤È°ìÃ×¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥ì¥¤¥º¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î£¸µåÃÄ¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¹Åç¤È¥«¥Ö¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¤¬àÂè£³¤ÎµåÃÄá¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£